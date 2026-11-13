మ్యూజిక్ & డాన్స్ ఫర్ విజన్ : శంకర్‌ నేత్రాలయ యూఎస్ఏ 20 లక్షల డాలర్ల విరాళాలు

అట్లాంటా : శంకర నేత్రాలయ USA ఆధ్వర్యంలో 'మ్యూజిక్ & డాన్స్ ఫర్ విజన్ 2026' సంవత్సరాంతపు గ్రాండ్ ఫినాలే, జార్జియాలోని కమింగ్లో ఉన్న సౌత్ ఫోర్సిత్ హైస్కూల్లో ఘనంగా జరిగింది. జార్జియా రాష్ట్రంలోని కమింగ్ పట్టణంలో ఉన్న సౌత్ ఫోర్సిత్ హైస్కూల్లో నవంబర్ 4న ఈ వేడుకను నిర్వహించారు. భారతీయ కళలు, సంస్కృతిని ప్రోత్సహించడంతోపాటు నిరుపేదలకు కంటి చూపు అందించాలనే లక్ష్యంతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం విజయవంతమైంది. అదే సమయంలో, మొబైల్ ఐ సర్జికల్ యూనిట్ (MESU)కు, గ్రామీణ భారతదేశంలో నివారించగల అంధత్వాన్ని నిర్మూలించే శంకర నేత్రాలయ లక్ష్యానికి సమాజం యొక్క స్థిరమైన మద్దతును ఇది పునరుద్ఘాటించింది. చాప్టర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెంకీ నీలం , ప్రెసిడెంట్ బాల రెడ్డి ఇందుర్తి స్వాగత ప్రసంగాలతో కార్యక్రమం ప్రారంభం కాగా, శిల్పా ఉప్పులూరి, ఐశ్వర్య శ్రీధరన్ వ్యాఖ్యాతలుగా వ్యవహరించారు.
శంకర నేత్రాలయ యూఎస్ఏ 38 ఏళ్ల చరిత్రలో అద్వితీయమైన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనగా నిలిచిన ఈ కార్యక్రమానికి అట్లాంటా మహానగర ప్రాంతం నలుమూలల నుండి విభిన్న సంప్రదాయాలు, కళా విభాగాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ, ఈ ప్రతిష్టాత్మక అకాడమీలు శాస్త్రీయ మరియు విభిన్న నృత్య, సంగీత ప్రదర్శనలను అసాధారణంగా అందించాయి. ప్రతి ప్రదర్శన అసాధారణమైన ప్రతిభ, క్రమశిక్షణతో సాగి ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది.
అధ్యక్షుడిగా బాలారెడ్డి ఇందూర్తి ఎనిమిదేళ్ల నాయకత్వంలో, శంకర నేత్రాలయ యూఎస్ఏ ఏడు నగరాల నుండి ముప్పై నగరాలకు విస్తరించింది. దాని మొబైల్ కంటి శస్త్రచికిత్స యూనిట్ కార్యక్రమాన్ని రెండు ఆపరేటింగ్ యూనిట్ల నుండి ఐదుకు పెంచింది, మరో నాలుగు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమం పలువురు విశిష్ట వ్యక్తులు, సంస్థలు చేసిన అసాధారణ సేవ, నాయకత్వం మరియు దాతృత్వాన్ని గుర్తించి, సత్కరించడానికి ఒక అవకాశాన్ని కూడా కల్పించింది. పద్మభూషణ్ డాక్టర్ జగదీష్ షెత్ను భారతీయ అమెరికన్ సమాజానికి ఒక స్తంభంగా కీర్తించగా, శంకర్ సుబ్రమణియన్ ప్రతిష్టాత్మక పద్మభూషణ్ డా.ఎస్. ఎస్. బద్రీనాథ్ మానవతా పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. ఏఆర్ఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్కు చెందిన డాక్టర్ శంకర్ కృష్ణన్ను మొబైల్ ఐ సర్జికల్ యూనిట్ (MESU) క్యాంపులకు సర్వకాలిక అత్యధిక దాతగా గుర్తించారు; శాన్ ఆంటోనియో బృందానికి చెందిన వంశీ రసమల్లు తమ ప్రారంభ అవగాహన కార్యక్రమం అద్భుతమైన విజయం సాధించినందుకు ఉత్తమ తొలి అధ్యాయం పురస్కారంతో సత్కరించారు. సంస్థ సాంస్కృతిక ఛైర్ నీలిమ గద్దమణుగు సాంస్కృతిక నృత్య కార్యక్రమాల రాణి పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న శంకర నేత్రాలయ యూఎస్ఏ30 శాఖలలో 14 శాఖలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 40 మందికి పైగా ఇతర ప్రాంతాల అతిథులు హాజరయ్యారు. మొత్తం విరాళాల సేకరణ 2 మిలియన్ల డాలర్లకు పైగా చేరింది. ఇందులో, తన భర్త డాక్టర్ శంకర్ లాల్ ప్రేమపూర్వక జ్ఞాపకార్థం శాంతా లాల్ అందించిన 5లక్షల డాలర్లు ప్రముఖంగా ఉంది. ఈ విరాళాల సమిష్టి శక్తితో, 'అడాప్ట్-ఎ-విలేజ్' మరియు 'మొబైల్ ఐ సర్జికల్ యూనిట్ (MESU)' కార్యక్రమాలు, వెనుకబడిన వర్గాలకు నాణ్యమైన కంటి సంరక్షణను మరియు దృష్టిని ప్రసాదించే తమ జీవితాలను మార్చే ప్రభావాన్ని విస్తరిస్తూనే ఉంటాయి.
ఈ కార్యక్రమానికి విశిష్ట సేవలు అందించిన మూర్తి రేకపల్లి, మెహర్ లంక, వెంకీ నీలం, శ్రీని రెడ్డి వంగిమల్ల, డాక్టర్ రెడ్డి ఊరిమిండి, శ్యామ్ అప్పాలి, వంశీ ఇరువారం, రత్నకుమార్ కవుటూరులకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. అలాగే చంద్ర మౌళి, మాధవి ఇందుర్తి, ఆది మొర్రెడ్డి, రేఖా రెడ్డి, తిరుమల్ మునుకుంట్ల, బుచ్చిరెడ్డి గోలి, రాజ్ ఐల, డాక్టర్ కిషోర్ రెడ్డి రాసమల్లు, రమేష్ చాపరాల, శ్రీహర్ జూలపల్లి, కార్తికేయ వినాయకం, బిజు దాస్, గిరి కోటగిరి, డా. జనార్దన్ పన్నెల, లోగియ అవిలినేని, సుబ్బారావు మద్దాలి, అంష్ గడ్డమణుగు, చరిత్ర జూలపల్లికి మిగిలిన పనులను చక్కబెట్టినందుకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు నిర్వాహకులు.
మరింత సమాచారం కోసం లేదా విరాళం అందించడానికి, దయచేసి www.sankaranethralayausa.org వెబ్సైట్ను సందర్శించండి లేదా టోల్-ఫ్రీ నంబర్ (855) 463-8472కు కాల్ చేయవచ్చు.
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