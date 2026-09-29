తాను చదువుకున్న పాఠశాలకు వెళ్లిన మిస్ యూనివర్స్ కాజియా

అబుదాబిలో తాను విద్యాభ్యాసం చేసిన సెయింట్ జోసెఫ్స్ పాఠశాలను మిస్ యూనివర్స్ కాజియా సందర్శించారు. ఆమెను చూసి విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాల యాజమాన్యం హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తమ పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థిని అంతర్జాతీయ వేదికపై అద్భుత విజయాన్ని సాధించి తిరిగి రావడంతో, పాఠశాల ప్రాంగణం పండుగ వాతావరణాన్ని తలపించింది. పాఠశాల విద్యార్థులందరూ, ఉపాధ్యాయ బృందం కాజియాకు ఘనంగా స్వాగతం పలికి తమ ఆత్మీయతను చాటుకున్నారు.
తనను ప్రేమాభిమానాలతో ఆహ్వానించిన విద్యార్థులు, తనకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన ఉపాధ్యాయులను చూసిన కాజియా భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తన బాల్యాన్ని, పాఠశాలలో గడిపిన మధురమైన రోజులను గుర్తుచేసుకుంటూ, ఈ స్వాగతం తన జీవితంలో ఎప్పటికీ మరచిపోలేని ప్రత్యేకమైన అనుభూతి అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
కాజియా గౌరవార్థం విద్యార్థులు ప్రత్యేకంగా పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ప్రదర్శించారు. నృత్యాలు, సంగీతం తదితర కార్యక్రమాలతో విద్యార్థులు తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ప్రతి ప్రదర్శనను కాజియా ఎంతో ఆనందంగా వీక్షిస్తూ విద్యార్థులను అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల యాజమాన్యం కాజియాను ఘనంగా సత్కరించి, ఆమె సాధించిన అసాధారణ విజయానికి అభినందనలు తెలిపింది. తమ పాఠశాలలో చదివిన విద్యార్థిని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందడం పాఠశాలకే గర్వకారణమని యాజమాన్యం పేర్కొంది.
విద్యార్థుల ఆత్మీయత, ఉపాధ్యాయుల ఆశీర్వాదాలు, పాఠశాల యాజమాన్యం అందించిన గౌరవం.. ఇవన్నీ కలిసి కాజియా పాఠశాల పునరాగమనాన్ని ఒక మరపురాని భావోద్వేగ క్షణంగా మార్చాయి. “ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా, మన విజయానికి తొలి అడుగులు పడిన ప్రదేశం ఎప్పటికీ మన హృదయంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంటుంది” అన్న భావనకు ఈ సందర్భంగా కాజియా పాఠశాల సందర్శన ఒక అందమైన ఉదాహరణగా నిలిచింది.