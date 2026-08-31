 "అప్పుడు సీజేపీ నేతలు నిరసనను వదిలేద్దామనుకున్నారు" | Sonam Wangchuk says CJP leaders wanted to end protest after July 20 crackdown | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

"అప్పుడు సీజేపీ నేతలు నిరసనను వదిలేద్దామనుకున్నారు"

Aug 31 2026 6:49 PM | Updated on Aug 31 2026 7:01 PM

Sonam Wangchuk says CJP leaders wanted to end protest after July 20 crackdown

న్యూఢిల్లీ: జంతర్ మంతర్ వద్ద పోలీసులు జులై 20న నిరసనలపై చర్యలు తీసుకున్న తర్వాత కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నేతలు తమ ఆందోళనను ముగించే మార్గం కోసం ప్రయత్నించారని పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ వెల్లడించారు. ఆ చర్యలో భాగంగా నిరసన వేదికను తొలగించడంతో పాటు పలువురు నిరసనకారులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారని అన్నారు.

పీడీఎక్స్ పాడ్‌కాస్ట్‌లో ప్రకర్ గుప్తాతో మాట్లాడిన వాంగ్‌చుక్‌ పలు వివరాలు తెలిపారు. పోలీసుల చర్య తర్వాత సీజేపీ నాయకత్వం తీవ్ర నిరుత్సాహానికి గురైందని చెప్పారు. జంతర్ మంతర్ నుంచి వెళ్లిపోయి ఇళ్లకు తిరిగి వెళ్లాలని నిరసనకారులను ప్రోత్సహించే సందేశాన్ని రూపొందించడంలో సహాయం చేయాలని తనను కోరినట్లు తెలిపారు.

జులై 20న జరిగిన చర్య తర్వాత సీజేపీ నాయకత్వం తనతో.. “ఇప్పుడు అందరూ వెళ్లిపోయారు, మన వేదిక కూడా ధ్వంసమైంది, ఇక ఆశ లేదు” అని చెప్పినట్లు వాంగ్‌చుక్ గుర్తుచేసుకున్నారు. నిరసనకారులు అలసిపోయారని, కొంత విరామం తీసుకోవాలని చెబుతూ సందేశం పెట్టాలని నిర్వాహకులు కోరినట్లు వాంగ్‌చుక్ తెలిపారు.

“ఇప్పుడు మీకు మంచి విశ్రాంతి అవసరం, ఇంటికి వెళ్లి నిద్రపోండి, జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉండకండి, రేపు ఏం చేయాలో చూద్దాం” అని చెప్పేలా సందేశం పెట్టాలని వారు కోరినట్లు ఆయన చెప్పారు. అలాంటి సందేశాన్ని తాను రాశానని, అయితే చివరకు దాన్ని ప్రచురించలేదని వాంగ్‌చుక్ తెలిపారు.

సీజేపీ నాయకత్వం తీవ్ర నిరాశకు గురైంది
నిరసనలకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చిన తర్వాత జులై 20న పోలీసుల చర్య జరిగింది. ఆ తర్వాత పరిస్థితితో సీజేపీ నాయకత్వం తీవ్ర నిరాశకు గురైందని వాంగ్‌చుక్ చెప్పారు. ఆందోళన పూర్తిగా ముగిసిపోయిందని నాయకత్వం భావించిందని తెలిపారు. “ఒకటి, రెండు లక్షల మంది వచ్చినా ఆ రాత్రే అందరూ వెళ్లిపోయారు.. అంతా అయిపోయిందని అందరూ అనుకున్నారు” అని ఆయన చెప్పారు. నిరసన మళ్లీ ఎప్పటికైనా ప్రారంభమవుతుందో లేదో కూడా తెలియని పరిస్థితిలో నిర్వాహకులు ఉన్నారని తెలిపారు.

“ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మళ్లీ మొదలైతే మొదలవుతుంది, లేకపోతే లేదు” అని సీజేపీ నాయకత్వం భావించినట్లు వాంగ్‌చుక్ గుర్తుచేసుకున్నారు. అయితే, మరుసటి రోజు యువ నిరసనకారులు జంతర్ మంతర్‌కు తిరిగి రావడం ప్రారంభించడంతో పరిస్థితి మారిందని వాంగ్‌చుక్ చెప్పారు. పోలీసుల చర్య తర్వాత దెబ్బతిన్న సీజేపీ నాయకత్వం నమ్మకం, యువత తిరిగి రావడంతో మళ్లీ పెరిగిందని తెలిపారు.

యువత అద్భుతమైన పని చేసింది
పోలీసుల చర్యను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ తిరిగి వచ్చిన యువ నిరసనకారులను వాంగ్‌చుక్ ప్రశంసించారు. యువత అద్భుతమైన పని చేసిందని ఆయన అన్నారు. లాఠీచార్జిని ఎదుర్కొన్న తర్వాత కూడా తిరిగి వచ్చిన వారిని ప్రశంసించారు. నిరసన వద్ద ఎంతమంది ఉంటున్నారనే దానిపై సీజేపీ నాయకత్వం ధైర్యం పెరగడం, తగ్గడం జరుగుతుందని ఆయన చెప్పారు. వారు వెళ్లిపోయినప్పుడు ధైర్యం తగ్గిపోయిందని, మరుసటి రోజు యువత తిరిగి వచ్చినప్పుడు ధైర్యం పెరిగిందని చెప్పారు.

ఇదీ చదవండి: ఇరాన్‌ అధ‍్యక్షుడితో ప్రధాని మోదీ కీలక భేటీ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రోమాంచకం హీరోయిన్ అనంతిక గ్లామరస్ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 2

అమెరికా ట్రిప్‌లో బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే చిల్.. ఫోటోలు

photo 3

'ఇరుముడి'లో చీరతో.. ఇప్పుడేమో స్టైలిష్‌గా (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లి పీటలెక్కనున్న కొత్త జంట (ఫొటోలు)
photo 5

చెల్లితో కలిసి ప్రకృతి ఒడిలో 'ప్రేమమ్' హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Shocking Facts In Murder Case Of Sai Teja 1
Video_icon

AP: దారుణంగా పెరిగిపోతున్న హత్యలు నెల్లూరులో ఏం జరిగిందంటే..
Raghu Master Vs Sumalata Tollywood Updates 2
Video_icon

సంచలనం రేపుతున్న డ్యాన్సర్స్ యూనియన్ వివాదం
SBI Files Case Over Settlement of Anil Ambani Group Loans 3
Video_icon

అంబానీపై SBI కేసు.. అసలు కారణం ఇదే!
Kavita Emotional Video 4
Video_icon

నేను తప్పు చేయలేదు కన్నీరు పెట్టుకున్న కవిత.. ఎందుకంటే..!
BJP Leaders Attack On Komatireddy Venkat Reddy Camp Office 5
Video_icon

కోడిగుడ్లు, టమాటాలతో కోమటిరెడ్డి కార్యాలయంపై దాడి
Advertisement
 