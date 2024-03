భారతరత్న ప్రదానం చేసిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము

సాక్షి, ఢిల్లీ: భారత రాష్ట్రపతి ‍ద్రౌపది ముర్ము ఈరోజు భారతరత్న అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. రాష్ట్రపతిభవన్‌లో భారతరత్న అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరిగింది. ఈ సందర్బంగా ఇటీవల భారతరత్న పొందిన వారు అవార్డులను స్వీకరించారు.

మాజీ ప్రధానులు పీవీ నరసింహారావు, చౌదరి చరణ్ సింగ్.. అలాగే, ఎమ్‌ఎస్‌ స్వామినాథన్, బీహార్ మాజీ సీఎం కర్పూరి ఠాకూర్‌ను మరణానంతరం భారతరత్న అవార్డు వరించింది. పీవీ నరసింహరావు తరఫున ఆయన కుమారుడు ప్రభాకర్‌ రావు.. చరణ్‌ సింగ్‌ తరఫున ఆయన మనవడు జయంత్‌ సింగ్‌ అవార్డును అందుకున్నారు.

The award was received by Chaudhary Charan Singh's grandson Jayant Singh pic.twitter.com/uaNUOAdz0N

#WATCH | President Droupadi Murmu confers Bharat Ratna upon former PM Chaudhary Charan Singh (posthumously)

ఇక.. స్వామినాథన్‌, కర్పూరి ఠాకూర్‌ తరఫున వారి కుటుంబ సభ్యులు అవార్డును అందుకున్నారు.

కాగా, రాష్ట్రపతి ముర్ము, ప్రధాని మోదీ రేపు(ఆదివారం) ఎల్‌కే అద్వానీ ఇంటికి వెళ్లి అవార్డును అందించనున్నారు.

#WATCH | President Droupadi Murmu presents the Bharat Ratna award to former PM PV Narasimha Rao (posthumously)

The award was received by his son PV Prabhakar Rao pic.twitter.com/le4Re9viLM

