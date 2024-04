ఎన్నికల్లో పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత.. డిఫరెంట్‌ స్టైల్‌ ప్రచారం!

చెన్నై: దేశంలో ఎన్నికల సందడి నడుస్తోంది. ఎన్నికల నేపథ్యంలో పొలిటికల్‌ పార్టీల నేతలు ప్రచారంలో బిజీ అయిపోయారు. ఎన్నికల సిత్రాల్లో భాగంగా నేతలు కూరగాయలు అమ్ముతూ, వంట చేస్తూ వివిధ పనుల్లో హంగామా చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తమిళనాడులో ఆసక్తికర ఘటన చోటుచేసుకుంది.

కాగా, ఎన్నికల సందర్భంగా తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి లోక్‌సభ స్థానం నుంచి ఇండిపెండింట్‌ అభ్యర్థిగా పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత ఎస్. దామోదరన్ డిఫరెంట్‌ బరిలో నిలిచారు. ఎన్నికల సందర్భంగా దామోదరన్‌ డిఫరెంట్‌ స్టైల్‌లో ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. దీంతో, ఆయన ప్రచారం సోషల్‌ మీడియా సహా జాతీయ స్థాయిలో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. ఆయన ఇంటిపెండెంట్‌ అభ్యర్థి కాగా.. ఈసీ ఆయనకు గ్యాస్‌ స్టవ్‌ గుర్తును కేటాయించింది.

#WATCH | Tiruchirappalli, Tamil Nadu: Independent candidate from Trichy Lok Sabha seat Padma Shri S Damodaran indulges in making flower garland and sells vegetables as the part of Election Campaign pic.twitter.com/9iARbrat1O

— ANI (@ANI) April 11, 2024