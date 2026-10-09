ఉత్తరప్రదేశ్లోని జేవార్లో ఉన్న నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి నరేంద్ర మోదీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా పేరు మార్చినట్లు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ శుక్రవారం ప్రకటించారు. సీఎం యోగి మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ‘జేవార్లోని నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి బహుమతిగా ఇచ్చినందుకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఉత్తరప్రదేశ్ మంత్రిమండలి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతోంది. ఈ విమానాశ్రయం ఉత్తరప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద విమానాశ్రయంగా, రానున్న కాలంలో దేశంలోనే ఇది ఒక ప్రధాన విమానయాన కేంద్రంగా ఆవిర్భవించనుది’ అని ఆయన తెలిపారు.
కాగా, ఈ ఏడాది మార్చి 28న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నోయిడా విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించారు. జూన్ 15న లక్నో నుండి వచ్చిన ఇండిగో విమానంతో ఇక్కడ తొలి విమాన ల్యాండింగ్ జరిగింది. ఈ విమానాశ్రయాన్ని స్విస్ సంస్థ జూరిచ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఏజీ భారతీయ అనుబంధ సంస్థ యమునా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్తో కలిసి సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసింది.
రూ. 11,282 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన నోయిడా విమానాశ్రయం మొదటి దశ ప్రారంభంలో సంవత్సరానికి 1.2 కోట్ల మంది ప్రయాణికులను నిర్వహించే సామర్థ్యం ఉంది. దీనిని రానున్న కొన్ని సంవత్సరాలలోనే 7 కోట్ల మంది ప్రయాణికులను నిర్వహించేలా చేయవచ్చు. ఇందులో పెద్ద విమానాలను నిర్వహించగల 3,900 మీటర్ల రన్వేతో పాటు, ఆధునిక నావిగేషన్ వ్యవస్థలు కూడా ఉన్నాయి.
ఈ విమానాశ్రయం, వాయు, రోడ్డు, ఇతర రవాణా మార్గాల ద్వారా అనుసంధానంతో ఒక మల్టీమోడల్ రవాణా కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయబడింది. ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలను అందించడమే కాకుండా, ప్రయాణికుల మౌలిక సదుపాయాల భద్రతను ప్రపంచ స్థాయిలో నిర్ధారించడానికి ఈ విమానాశ్రయం ఒక హై-టెక్ కోటగా రూపొందించబడింది.