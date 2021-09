‘నన్ను అమ్మ వద్దకు చేర్చండి’

శ్రీనగర్‌: తనను పాకిస్తాన్‌లోని అమ్మ వద్దకు చేర్చాలని లష్కరే తోయిబా ఉగ్రసంస్థ ఏరియా కమాండర్, పాక్‌ నిఘా సంస్థ ఐఎస్‌ఐకి పాక్‌ ఉగ్రవాది అలీ బాబా పాత్రా విజ్ఞప్తి చేశాడు. కశ్మీర్‌లోని యూరీ సెక్టార్‌లో జరిగిన గాలింపులో పాకిస్తాన్‌ ఉగ్రవాది, యువకుడు పాత్రాను సైన్యం సజీవంగా అదుపులోకి తీసుకోవడం తెల్సిందే. తనను ఇక్కడికి (భారత్‌) పంపినట్లే మళ్లీ పాక్‌కు తీసుకెళ్లాలని కోరాడు. ఈ మేరకు అతడు మాట్లాడిన ఒక వీడియో సందేశాన్ని భారత సైన్యం బుధవారం విడుదల చేసింది. జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పరిస్థితులపై పాక్‌ సైన్యం, ఐఎస్‌ఐ, లష్కరే తోయిబా అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తున్నాయని అలీ విమర్శించాడు.

One LeT terrorist Ali Babar Patra from Okhara, Punjab in Pakistan surrendered before security forces during an operation in the Uri sector of Jammu and Kashmir: Indian Army pic.twitter.com/M7URcShc9Z

— ANI (@ANI) September 28, 2021