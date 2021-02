ట్రోల్స్‌: తప్పులో కాలేసిన భారత‌ నెటిజన్లు

బ్రిటన్‌ రచయిత టామ్‌ హోలాండ్‌ భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీపై చేసిన కామెంట్స్‌పై స్పందిస్తూ భారత నెటిజన్లు స్పైడర్‌ మ్యాన్‌ నటుడుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదేంటి రచయిత చేసిన కామెంట్స్‌కు నటుడిపై ఎందుకు మండిపడుతున్నారని ఆశ్చర్యపోతున్నారా!. ఇక్కడే కొందరు మన ఇండియన్‌ నెటిజన్లు పప్పులో కాలేశారు. ఆవేశంలో ఎవరో కూడా చూసుకోకుండా స్పైడర్‌ మ్యాన్‌ నటుడు టామ్‌ హోలాండ్‌పై ట్విటర్‌ వేదికగా విరుచుకుపడ్డారు. అసలేం జరిగిందంటే.. ఇంగ్లాండ్‌ రచయిత టామ్‌ హొలాండ్‌ ‘ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద క్రికెట్‌ స్టేడియానికి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన పేరును పెట్టించుకోవాలని తహతహలాడారు. ఓ నాయకుడు అలా చేయడం శుభపరిణామం కాదు’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. దీంతో మోదీ అభిమానులు టామ్ హోలాండ్‌పై విరుచుకుపడటం ప్రారంభించారు. అయితే స్పైడర్‌ మ్యాన్‌ నటుడు టామ్‌, రచయిత టామ్‌ల పేర్లు ఓకేలా ఉండటంతో నెటిజన్లు కన్‌ఫ్యూజ్‌‌ అయ్యారు.

I’m a huge admirer of the modesty Modi showed in naming the world’s largest cricket stadium after himself.

— Tom Holland (@holland_tom) February 24, 2021