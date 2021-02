అహ్మదాబాద్‌ : గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌ నగరంలో నిర్మించిన (మొతేరా) స్టేడియాన్ని రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవిండ్‌ బుధవారంప్రారంభించారు. అయితే అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ స్టేడియంగా రూపుదాల్చిన దీనికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ స్టేడియంగా నామకరణం చేయడం బిగ్‌ సర్‌ప్రైజ్‌గా నిలిచింది. సర్దాల్‌ పటేల్‌ స్టేడియానికి ప్రధాని మోదీ పేరు పెట్టడం విశేషం. ఈ ప్రారంభ కార్యక్రమంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, క్రీడా మంత్రి కిరెన్ రిజిజు, గుజరాత్ ఉప ముఖ్యమంత్రి నితిన్ పటేల్, గుజరాత్ గవర్నర్, బీసీసీఐ కార్యదర్శి జే షా తదితరులు పాల్గొన్నారు.



'స్పోర్ట్స్ సిటీ' గా అహ్మదాబాద్‌

మొతేరాలోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ స్పోర్ట్స్ ఎన్‌క్లేవ్ , నరేంద్ర మోదీ స్టేడియాలకు తోడుగా స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ కూడా నిర్మించనున్నామని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌షా ప్రకటించారు. ఈ మూడు అంతర్జాతీయ క్రీడా కార్యక్రమాల ఆతిథ్యానికి సన్నద్ధమవుతాయన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అహ్మదాబాద్ భారతదేశ 'స్పోర్ట్స్ సిటీ' గా ఖ్యాతికెక్కనుందని ఆయన తెలిపారు.

రూ. 700 కోట్ల వ్యయంతో లక్షా పదివేల ప్రేక్షకుల సామర్థ్యంతో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద స్డేడియంగా అవతరించిన ఈ స్టేడియంలో మొట్టమొదటి మ్యాచ్‌ నేడు 2.30 గంటలకు భారత్‌, ఇంగ్లండ్‌లజట్ల మధ్య మూడో టెస్టు జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే. మార్చి 3నుంచి ప్రారంభం కానున్న నాలుగో టెస్ట్ కూడా నుంచి ఇదే స్టేడియం వేదిక కానుంది. తాజా పరిణామంతో ఇప్పటివరకూ వరల్డ్‌లో అతిపెద్ద క్రికెట్‌ స్టేడియంగా ఉన్న ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్‌బోర్న్‌ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌ రెండో స్థానానికే పరిమితం కానుంది. కాగా 2017 జనవరిలో ఈ స్టేడియం నిర్మాణ పనులను ఆరంభించారు. అంతకుముందు ఇక్కడ ఉన్న సర్దాల్‌ వల్లభాయ్‌ పటేల్‌ స్టేడియాన్ని పూర్తిగా తొలగించి దాని స్థానంలో మొతేరా పేరుతో కొత్త స్టేడియాన్ని నిర్మించారు.

When I went to Australia in Nov 2018, I learnt that 90,000-seater Melbourne Cricket Ground was the largest in world. It is a proud moment for India today that Motera's 1,32,000-seater stadium has become the world's largest cricket stadium: President Ram Nath Kovind in Ahmedabad pic.twitter.com/p7IoBsHjyf

Coupled with Sardar Vallabhbhai Patel Sports Enclave & Narendra Modi Stadium in Motera, a sports complex will also be built in Naranpura. These 3 will be equipped to host any international sports event. Ahmedabad to be known as the 'sports city' of India: Union Home Min Amit Shah pic.twitter.com/4qkn4gBs04

