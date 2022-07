ముంబై: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో వరుణుడు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాడు. కొద్ది రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా నగరం అతలాకుతలమైంది. మంగళవారంతో పాటు బుధవారం కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ నగరంలో ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.

భారీ వర్షాల దాటికి మహారాష్ట్రలోని పలు జిల్లాల్లో నదులు, డ్యాంలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. దీంతో పలు ముంపు ప్రాంతాల్లో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు అధికారులు. పలు చోట్ల ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.

#WATCH | Maharashtra: Mumbai wakes up to rain lashing several parts of the city. pic.twitter.com/kzloDbqplN

— ANI (@ANI) July 12, 2022