 శీతాకాలం: ‘గాడ్జిల్లా ఎల్‌నినో’ ప్రభావం.. వామ‍్మో | Godzilla El Nino Shadow Over Delhis Winter Air | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శీతాకాలం: ‘గాడ్జిల్లా ఎల్‌నినో’ ప్రభావం.. వామ‍్మో

Oct 7 2026 5:55 PM | Updated on Oct 7 2026 6:04 PM

Godzilla El Nino Shadow Over Delhis Winter Air

ఢిల్లీ శీతాకాలపు గాలి నాణ్యతపై ఈ ఏడాది బలమైన ఎల్‌నినో ప్రభావం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పసిఫిక్‌ మహాసముద్రంలో కొనసాగుతున్న ఈ ఎల్‌నినో శీతాకాలంలో మరింత బలపడే అవకాశం ఉండటంతో, దిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్‌లో వాయు కాలుష్యం మరింత తీవ్రంగా మారే పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో కాలుష్యాన్ని కొంతవరకు తగ్గించే వర్షాలు తగ్గితే, గాలిలో కాలుష్య కారకాలు ఎక్కువ కాలం నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది.

ఎల్‌నినో అనేది పసిఫిక్‌ మహాసముద్రంలోని మధ్య, తూర్పు ప్రాంతాల్లో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉండే వాతావరణ దృగ్విషయం. దీని ప్రభావం పసిఫిక్‌ ప్రాంతానికే పరిమితం కాకుండా ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల వాతావరణ నమూనాలపై కూడా పడుతుంది. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఎల్‌నినో ఈ ఏడాది చివరి వరకు బలపడే అవకాశం ఉందని అమెరికా జాతీయ సముద్ర, వాతావరణ సంస్థ అంచనా వేసింది.

మరో కీలక అంశం పంట వ్యర్థాల దహనం 
ఢిల్లీ కాలుష్యంపై ప్రభావం చూపే మరో కీలక అంశం పంట వ్యర్థాల దహనం. పంజాబ్‌, హరియాణా, రాజస్థాన్‌, ఉత్తరప్రదేశ్‌, మధ్యప్రదేశ్‌ ప్రాంతాల్లో పంట అవశేషాలను కాల్చే ఘటనలు ఇప్పటికే నమోదవుతున్నాయి. వీటి నుంచి వెలువడే పొగ గాలి ప్రవాహాలతో ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్‌ వైపు చేరుతుంది. ఈ ఏడాది ఎల్‌నినో కారణంగా శీతాకాల వర్షపాతం, వర్షాలు కురిసే వ్యవధులు తగ్గితే కాలుష్యాన్ని సహజంగా తొలగించే అవకాశాలు మరింత తగ్గవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

శీతాకాలంలో చల్లని గాలి, తక్కువ గాలి వేగం, ఉష్ణోగ్రతల పొరల్లో మార్పులు వంటి పరిస్థితులు కాలుష్యాన్ని నేలకు సమీపంలోనే నిలిపివేస్తాయి. దీంతో వాహనాలు, పరిశ్రమలు, నిర్మాణ కార్యకలాపాలు, పంట వ్యర్థాల దహనం వంటి వివిధ వనరుల నుంచి వెలువడే కాలుష్య కారకాలు కలసి గాలి నాణ్యతను మరింత దిగజార్చే అవకాశం ఉంటుంది.

ఇప్పటికే అక్టోబర్‌ 6న ఢిల్లీ గాలి నాణ్యత సూచీ 187కి చేరి దాదాపు మూడు నెలల్లో అత్యధిక స్థాయికి చేరింది. పొరుగున ఉన్న నోయిడా, ఘాజియాబాద్‌ కూడా ‘పూర్‌’ వర్గంలోకి జారాయి. అందువల్ల రాబోయే వారాల్లో ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షాలు, గాలి వేగం, ఉష్ణోగ్రతల్లో చోటుచేసుకునే మార్పులతో పాటు పంట వ్యర్థాల దహనం, స్థానిక కాలుష్య ఉద్గారాలు ఢిల్లీ శీతాకాలపు గాలి నాణ్యతను ఎంతమేర ప్రభావితం చేస్తాయన్నది కీలకంగా మారనుంది.

నోట్‌: ‘గాడ్జిల్లా ఎల్‌నినో’ అనేది అధికారిక వాతావరణ శాస్త్ర పదం కాదు. ఇది సాధారణంగా చాలా బలమైన ఎల్‌నినో పరిస్థితిని సూచించడానికి విశ్లేషకులు ఉపయోగించే రూపక పదం. ‘గాడ్జిల్లా’ అనే పదాన్ని జోడించడం ద్వారా ఎల్‌నినో ప్రభావం ఎంత పెద్దదిగా లేదా అసాధారణంగా ఉండవచ్చో చెప్పే ప్రయత్నం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హనుమాన్ అంశ్‌ మూవీ ప్రెస్ ‍మీట్... (ఫోటోలు)
photo 2

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 3

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 4

'రంగస్థలం' నటి పూజిత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్ తమన్నా (ఫొటోలు)

Video

View all
Saudi Arabia Gives Record Crude Oil Discount Why Petrol And Diesel Prices Aren’t Falling in India 1
Video_icon

పెట్రోల్ ధరలు భారీగా తగ్గాయి .... కానీ ఇండియా పెట్రోల్ బంకుల్లో?
Opposition MPs Massive Protest at Jantar Mantar 2
Video_icon

దద్దరిల్లిన ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ లో భారీ నిరసన
High Drama at Siddipet Gandhi Chowk 3
Video_icon

సిద్దిపేట గాంధీ చౌక్ లో హైడ్రామా.. జుట్టు పట్టుకుని కొట్టుకున్న మహిళా నేతలు
YSRCP Massive Rally In Kurnool Katasani Rambhupal Reddy Slams CM Chandrababu 4
Video_icon

కర్నూలు నగరంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ
Horrific Incident In Vijayawada 5
Video_icon

విజయవాడలో దారుణం.. మహిళను పొడిచి చంపిన యువకుడు
Advertisement
 