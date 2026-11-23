ఆంధ్రప్రదేశ్-2024 ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరిగాయన్న అనుమానాలు మొదటి నుంచి ఉన్నాయి. విశ్లేషకుడు పరకాల ప్రభాకర్ కూడా ఎన్నోసార్లు ఈ విషయంపై పలు అంశాలను లేవతెత్తారు. ఇదే విషయంపై ‘‘ది రిపోర్టెర్స్ కలెక్టివ్’’ ఇచ్చిన నివేదికను ‘‘స్వరాజ్ ఇండియా’’ ఫౌండర్ యోగేంద్ర యాదవ్ పోస్ట్ చేస్తూ పలు విషయాలు ప్రస్తావించారు.
‘‘2024లో ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరిగి ఉండవచ్చనే అనుమానాలను ఈ కథనం లేవనెత్తుతోంది. ఈ సంచలనాత్మక పరిశోధనలోని తొలి రెండు భాగాలు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) రికార్డుల నిర్వహణలోని తీవ్రమైన లోపాలు, తప్పిదాలను బయటపెట్టాయి. మూడో కథనం ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు పాల్పడి ఉండవచ్చనే అవకాశాన్ని సూచిస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకేసారి జరిగిన అసెంబ్లీ, లోక్సభ ఎన్నికల్లో సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత నమోదైన పోలింగ్ గణాంకాల మధ్య ఇంత భారీ వ్యత్యాసం ఉండటాన్ని వివరించడం అంత సులువు కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆలస్యంగా జరిగిన పోలింగ్లో అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని ప్రభాకర్ పరకాల చాలాకాలంగా మన దృష్టికి తీసుకొస్తున్నారు. ఈ తాజా కథనం ఆయన వాదనను నిజమని నిరూపిస్తోంది’’ అని తెలిపారు.
కాగా, ‘‘2024లో చిత్తూరు లోక్సభ నియోజకవర్గంలో సాయంత్రం 6 గంటల సమయానికి 56,067 మంది ఓటు వేసినట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) అంతర్గత రికార్డుల్లో నమోదైంది. అయితే, చిత్తూరు లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలోని 7 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో కలిపి కేవలం 24,596 మంది మాత్రమే ఓటు వేసినట్లు లెక్కల్లో చూపించారు. ఈ రెండు గణాంకాల మధ్య 31,000కు పైగా ఓట్ల వ్యత్యాసం ఉంది. అయినప్పటికీ, ఈ భారీ తేడాపై ఈసీఐ ఎప్పుడూ విచారణ జరపలేదు’’ అని ఈ వివరాలను జర్నలిస్టు సుమీధ వెల్లడించారు.
This one points to a possible rigging in 2024. The first two parts of this path breaking investigation exposed grave lapses and errors in the ECI’s record keeping. This third story signals the possibility of rigging. Such massive mismatch between post 6 pm polling figures for assembly and Lok Sabha elections (held simultaneously in AP) is impossible to explain. Prabhakar Parkala has been drawing our attention to late voting fraud in AP. This proves him right.
— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) November 23, 2026