సాక్షి,తాడేపల్లి: ప్రముఖ మీడియా సంస్థ ‘ది న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ గ్రూప్’ కొత్తగా ప్రారంభించిన జాతీయ ఆంగ్ల బిజినెస్ దినపత్రిక ‘ది ఫైనాన్షియల్ స్టాండర్డ్’ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన ‘ఎక్స్’ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.
‘‘ది న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ సంస్థ నుంచి కొత్తగా ప్రారంభం కావటంపై హర్షం. భారతదేశ ఆర్థిక ప్రగతి, అభివృద్ధి ప్రయాణంలో ఈ కొత్త పత్రిక కీలక పాత్ర పోషించాలి. భారత్ వృద్ధి ప్రస్థానం అత్యున్నత శిఖరాలకు చేరుకునే తరుణంలో.. ఈ పత్రిక అత్యున్నత సంపాదకీయ ప్రమాణాలను పాటించాలని కోరుకుంటున్నా. ది ఫైనాన్షియల్ స్టాండర్డ్ ప్రయాణం విజయవంతం కావాలి. టీమ్ మొత్తానికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు’అని వైఎస్ జగన్ పేర్కొన్నారు.
Congratulations to The New Indian Express on the launch of The Financial Standard! May it uphold the highest standards as India’s growth story is poised to reach the top. Best wishes to the entire team for the journey ahead! @NewIndianXpress @thefsindia
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) November 23, 2026