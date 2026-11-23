సాక్షి,వైఎస్సార్ కడప: మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 33వ డివిజన్ కార్పొరేటర్గా ఎన్నికైన వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి మద్దిక సంధ్యారాణి ప్రమాణ స్వీకారంలో ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది.
నూతనంగా ఎన్నికైన కార్పొరేటర్లతో జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ సోమవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ సందర్భంగా మద్దిక సంధ్యారాణి ప్రమాణం చేస్తూ..‘నా దైవం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి సాక్షిగా నా బాధ్యతలను నిర్వహిస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను’ అని పేర్కొన్నారు. తన పార్టీ అధినేతపై ఉన్న అభిమానాన్ని ఆమె ఈ విధంగా చాటుకున్నారు. ఆమె ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తీరు అక్కడున్న వారిని ఆకట్టుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
నా దైవం జగన్ మోహన్ రెడ్డి సాక్షిగా నా బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను..... https://t.co/wOLEYvYdrF
— YSJ Tammudu Shiva (@SivareddE) November 23, 2026