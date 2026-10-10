 వామ్మో, ఇసుక లారీ అమాంతం గుద్దేస్తే.. ! చిల్లింగ్‌ వీడియో | Girl Clings Onto Trucks Bumper After It Hits Her Scooty In Maharashtra | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వామ్మో, ఇసుక లారీ అమాంతం గుద్దేస్తే.. ! చిల్లింగ్‌ వీడియో

Oct 10 2026 2:55 PM | Updated on Oct 10 2026 3:08 PM

Girl Clings Onto Trucks Bumper After It Hits Her Scooty In Maharashtra

ముంబై: మహారాష్ట్రలోని అహిల్యానగర్‌ లో జరిగిన ఒక భయానక రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక యువతి అనూహ్యంగా  ప్రాణాలతో బయటపడింది. సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ ఘటన దృశ్యాలుచూస్తే వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే.  అంతటి  ప్రమాద క్షణాల్లో కూడా ఆమె స్పందించిన తీరు నెట్టింట వైరల్‌గా  మారింది.

అహిల్యానగర్‌లోని బేలాపూర్ రోడ్డులో ఇసుకతో వెళ్తున్న ఒక  ఇసుకలారీ వేగంగా వచ్చి, అకస్మాత్తుగా కుడివైపునకు తిరిగింది. సిగ్నల్ ఇవ్వకుండా, హారన్ కొట్టకుండా, వేగం తగ్గించకుండా విచక్షణా రహితంగా  ఎదురుగా  దూసుకొచ్చిన లారి స్కూటర్‌ను ఢీకొట్టింది.  లారీ ఢీకొట్టిన వెంటనే   ఆమె ఎగిరి పడింది.  ఇక్కడే  ఆమె బుర్ర చాలాచురుగ్గా పనిచేసింది. 

ఇదీ చదవండి : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వద్దని నెలకు రూ. లక్ష సంపాదిస్తున్న బార్బర్‌


 

ఆ యువతి  ఏ మాత్రం భయపడిపోకుండా, అత్యంత చాకచక్యంగా లారీ బంపర్‌ను గట్టిగా పట్టుకుంది. దీనివల్ల ఆమె లారీ కింద పడిపోవడం, బలంగా నేల మీద పడి, తీవ్ర మైన గాయాల పాలుగాకుండా  ప్రాణాలుదక్కించుకోగలిగింది.

ప్రమాదం నుండి తేరుకున్న ఆ యువతి లేచి పక్కకు నడిచివెళ్లగా, స్థానికులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. లారీ డ్రైవర్ బయటకు వచ్చి స్కూటర్‌ను పరిశీలించి, అక్కడివారితో వాగ్వాదానికి దిగాడు. అయితే ప్రజలు గుమిగూడటంతో డ్రైవర్ అక్కడి నుండి పరారయ్యాడు.

స్పందించిన స్థానికులు
ఈ లారీకి నంబర్ ప్లేట్ లేదని, ఇది వైజాపూర్‌లోని మహల్‌గావ్ ఇసుక వేలానికి సంబంధించినదిగా ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.నిబంధనలకు విరుద్ధంగా, ఎలాంటి పర్మిట్లు లేకుండా తిరుగుతున్న ఈ ఇసుక లారీల వేగం వల్ల తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని, దీనిపై కఠినమైన పోలీసు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 11 -అక్టోబర్ 17)
photo 2

హైదరాబాద్ : పూల తోటలో అట పాటలతో బతుకమ్మ పండుగ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

నల్లగొండ పట్టణంలో సినీ నటి రితికా నాయక్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

పొట్టి స్టర్క్‌లో గ్లామరస్ ఆషిక (ఫొటోలు)
photo 5

మృణాల్ ఠాకుర్ సెప్టెంబర్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan’s Key Decision Shiva Meka Appointed YSRCP America Convenor 1
Video_icon

జగన్ కీలక నిర్ణయం.. YSRCP అమెరికా కన్వీనర్ గా శివ మేక
Police Detained Manish Sisodia in Delhi 2
Video_icon

పోలీసుల అదుపులో మనీష్ సిసోడియా
India's Free Train No Tickets No Fare 3
Video_icon

ఆ రైల్లో ప్రయాణం ఫ్రీ.. ఎక్కడో కాదు మన దేశంలోనే.. ఈ వీడియో చుడండి తెలుస్తుంది
I Want My Father Back Telangana Girl Emotional Answer In Exam 4
Video_icon

నాకు మా నాన్న కావాలి.. ఎగ్జామ్ లో చిన్నారి ఆన్సర్.. ఈ స్టోరీ చదివితే కన్నీళ్లే..
Adarsha Kutumbam AK 47 Latest Updates 5
Video_icon

ఆదర్శ కుటుంబం AK 47 కు మరో టెన్షన్.. వాయిదా అందుకే..!
Advertisement
 