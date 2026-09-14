హిమాచల్ప్రదేశ్కు చెందిన కంటెంట్ క్రియేటర్ పూజా గులేరియా చెట్టుపైకి అత్యంత సులభంగా ఎక్కుతున్న వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. ఎలాంటి నిచ్చెన, ఇతర సహాయం లేకుండానే ఆమె కొన్ని సెకన్లలో చెట్టు పైభాగంలోని కొమ్మ వరకు చేరడం వీడియోలో కనిపించింది. ఆమె వేగం, శరీర సమతుల్యతను చూసి అందరూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పూజా గులేరియా హిమాచల్ప్రదేశ్కు చెందిన కంటెంట్ క్రియేటర్. తన ప్రాంతంలోని జీవన విధానం, పరిసరాలు, బహిరంగ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన దృశ్యాలను ఆమె సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకుంటుంటారు. ఆమెకు 3 లక్షల మందికి పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. చెట్టెక్కుతున్న ఆమె తాజా వీడియో వైరల్ కావడంతో మరోసారి ఆమె పేరు చర్చలోకి వచ్చింది.
ఈ వీడియోను నిఖిల్ సైనీ అనే ఎక్స్ యూజర్ సెప్టెంబర్ 13న షేర్ చేశారు. పూజా చెట్టుపైకి ఎక్కిన తీరును ప్రశంసించిన ఆయన.. జిమ్కు క్రమం తప్పకుండా వెళ్లే పలువురు పురుషులు, ప్రొఫెషనల్ క్రీడాకారిణులు కూడా ఇంత సులభంగా చెట్టెక్కలేకపోవచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. పూజా శారీరక సామర్థ్యాన్ని ఆయన ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
పూజా ఇంత సులభంగా చెట్టెక్కడం ఎలా సాధ్యమవుతోందన్నది వీడియో చూసినవారిలో ఆసక్తిని పెంచింది. హిమాచల్ప్రదేశ్లోని కొండ ప్రాంతాల్లో ప్రకృతితో మమేకమైన జీవన విధానంలో వివిధ రకాల శారీరక, బహిరంగ కార్యకలాపాలు సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. పూజా కంటెంట్లోనూ హిమాచలీ జీవనశైలి, బయట చేసే కార్యకలాపాల దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి.
వీడియో చూసి ఎవరైనా చెట్టెక్కేందుకు ప్రయత్నించడం ప్రమాదకరం. చెట్టు ఎత్తు, కొమ్మల బలం, నేల పరిస్థితులను అంచనా వేయకుండా ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తే గాయాలయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం పూజా గులేరియా చెట్టెక్కిన ఈ వీడియో ఆమె చురుకుదనం, శారీరక సమతుల్యతపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చకు దారితీస్తోంది.
She is Pooja Guleria, a Himachali content creator with 3 lakh+ followers was looking at her latest reel and how effortlessly she climbs that tree! Pretty sure even men who go to the gym regularly and pro athlete women would struggle to do this so easily . Quite talented! pic.twitter.com/pmnPYlMLe3
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) September 13, 2026