హిసార్: హర్యానాలోని హిసార్లో ఆదివారం అర్థరాత్రి కాల్పుల ఘటన చోటుచేసుకుంది. కామ్రీ క్రికెట్ స్టేడియం బయట గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఇద్దరిపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో హరితా గ్రామానికి చెందిన నరేష్ నాగల్ అలియాస్ సుట్లా మృతి చెందగా.. ఆయనతో ఉన్న బియానాఖేడా గ్రామానికి చెందిన ధర్మ్బీర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కాల్పుల అనంతరం దుండగులు బైక్పై అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
కామ్రీ క్రికెట్ స్టేడియం బయట రాత్రి సమయంలో నరేష్ నాగల్, ధర్మ్బీర్ ఉన్న సమయంలో బైక్పై గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అక్కడికి వచ్చారు. ఇద్దరిపై వరుసగా కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఒక్కసారిగా కాల్పుల శబ్దాలు వినిపించడంతో అక్కడ తీవ్ర భయాందోళన నెలకొంది. కాల్పుల అనంతరం నిందితులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన నరేష్ నాగల్ అలియాస్ సుట్లా అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు సమాచారం. ఆయన హరితా గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తిగా పోలీసులు గుర్తించారు. మరోవైపు ధర్మ్బీర్ తీవ్రంగా గాయపడటంతో చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మృతుడు నరేష్ నాగల్పై గతంలోనే పలు క్రిమినల్ కేసులు నమోదైనట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. దీంతో ఈ కాల్పుల ఘటన వెనుక పాత నేర సంబంధాలు ఉండొచ్చనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు దాడికి పాల్పడిన వారి గుర్తింపు మాత్రం వెల్లడికాలేదు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో ఈ ఘటనను గ్యాంగ్వార్ లేదా పాత కక్షల నేపథ్యంలో జరిగి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే కాల్పులకు అసలు కారణం ఏమిటన్నది దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాతే స్పష్టమవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. నిందితులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చేపట్టారు.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిశీలించారు. ఆధారాలను సేకరించి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతుడు నరేష్ నాగల్ మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు పోస్టుమార్టం కోసం హిసార్ జనరల్ ఆసుపత్రి మార్చురీలో భద్రపరిచారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిందితులు ఎవరు, కాల్పులకు దారితీసిన కారణం ఏమిటి, ఇది గ్యాంగ్వార్లో భాగమా లేదా వ్యక్తిగత పాత కక్షల నేపథ్యంలో జరిగిందా అనే అంశాలపై విచారణ కొనసాగుతోంది. నిందితుల అరెస్టు తర్వాతే ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.