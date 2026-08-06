ముంబై: తెహల్కా మాజీ ఎడిటర్ తేజ్పాల్కు బిగ్షాక్ తగిలింది. తన జూనియర్పై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు నేరం రుజువైంది. దీంతో తేజ్పాల్కు పదేళ్లు జైలు శిక్షపదేళ్ల, రూ.5 లక్షల జరిమానా విధిస్తూ గురువారం బాంబే హైకోర్టు తీర్పును వెలువరించింది.
2013లో గోవాలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమం సందర్భంగా హోటల్ లిఫ్ట్లో తన జూనియర్ సహోద్యోగినిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన కేసులో ఆయనను దోషిగా నిర్ధారిస్తూ న్యాయస్థానం ఈ శిక్ష ఖరారు చేసింది.
గతంలో 2021లో గోవాలోని ట్రయల్ కోర్టు (సెషన్స్ కోర్టు) తేజ్పాల్ను నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ ఇచ్చిన తీర్పును హైకోర్టు కొట్టివేసింది. జస్టిస్ నీలా గోఖలే, జస్టిస్ అమిత్ జమ్సందేకర్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఐపీసీ సెక్షన్ 376 (2)(f), 354(a), 354(b) కింద తేజ్పాల్ను దోషిగా తేల్చి 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది.
శిక్ష అనుభవించడానికి కోర్టు ఆయనకు రెండు వారాల సమయం ఇచ్చింది, ఈ లోపు పోలీసుల ముందు లొంగిపోవాలని ఆదేశించింది. కేసు విచారణ సందర్భంగా తేజ్పాల్ తాను ఒక రాజకీయ బాధితుడినని, తనకు భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారని, తన వయస్సు 62 ఏళ్లు కాబట్టి కనికరం చూపాలని కోర్టును కోరారు.
గోవా ప్రభుత్వం తరఫున వాదించిన సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా తేజ్పాల్కు కఠిన శిక్ష విధించాలని వాదనలు వినిపించారు. ఒక మహిళ వద్దు అని చెబితే దానికి వద్దనే అర్థమని స్పష్టం చేశారు. హైకోర్టు తీర్పుపై తాము సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేయనున్నట్లు తరుణ్ తేజ్పాల్ వెల్లడించారు