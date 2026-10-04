 రోడ్డు మీద అబ్బాయిని చూసి అమ్మాయి అనుకుని.. | Dressed As Woman Man Ventures Out At Night | Sakshi
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రోడ్డు మీద అబ్బాయిని చూసి అమ్మాయి అనుకుని..

Oct 4 2026 5:45 PM | Updated on Oct 4 2026 5:49 PM

Dressed As Woman Man Ventures Out At Night

అర్ధరాత్రి ఆడది నిర్భయంగా రోడ్డుపై ఒంటరిగా నడిచిన రోజే మన దేశానికి నిజమైన స్వాతంత్య్రం వచ్చినట్లని జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ అన్నారు. అయితే, ఆ పరిస్థితులు నేటికీ రాలేదు. మహిళలు నిజంగా అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా రోడ్డుపై తిరిగితే ఏమవుతుందని ఓ యూట్యూబర్‌ ప్రయోగం చేశాడు. 

మహిళల భద్రతపై అవగాహన కల్పించేందుకు మహిళలా వేషం వేసుకుని అతడు రాత్రివేళ బయటకు వెళ్లిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ప్రయోగంలో తనను కొందరు వ్యక్తులు తదేకంగా చూశారని, ఓ వ్యక్తి తనను ఫాలో అయ్యాడని అతడు పేర్కొన్నాడు.

వైరల్‌గా మారిన ఈ వీడియోలో.. సదరు వ్యక్తి మహిళల దుస్తులు ధరించి బయటకు వెళ్లాడు. రాత్రి సమయంలో ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళలు ఎదుర్కొనే పరిస్థితులను స్వయంగా అనుభవించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రయోగం చేసినట్లు వీడియో ద్వారా వెల్లడించాడు. బయటకు వెళ్లిన సమయంలో కొందరు తనవైపు పదేపదే చూశారని అతడు చెప్పాడు.

మరో వ్యక్తి తనను వెంబడించినట్లు పేర్కొన్నాడు. ఈ పరిణామాలను వీడియోలో రికార్డు చేశాడు. సాధారణంగా రాత్రివేళ ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లే మహిళలకు ఎదురయ్యే అసౌకర్యకర పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునేందుకు ఈ ప్రయోగం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. వీడియోలో కనిపించే ఘటనలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చకు దారితీశాయి. మహిళలు రాత్రివేళ ఒంటరిగా ప్రయాణించే సమయంలో ఎదుర్కొనే భద్రతా సమస్యలపై పలువురు స్పందిస్తున్నారు.

అయితే, ఈ వీడియోలో వ్యక్తి చేసిన వాదనలను ఎవరూ స్వతంత్రంగా ధ్రువీకరించినట్లు సమాచారం లేదు. అందువల్ల వీడియోలోని ఆరోపణలను ఆ వ్యక్తి వాదనలుగానే పరిగణించాలి. మహిళల భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలు సామాజిక ప్రయోగాలు, వైరల్ వీడియోల ద్వారా తరచుగా చర్చలోకి వస్తున్నాయి. 

 

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