రాముడు, సీతా దేవి పాత్రలపై సీఎం శివ కుమార్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు

బెంగళూరు: మహిళల శక్తి, త్యాగాలను ప్రస్తావిస్తూ కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ బుధవారం రామాయణంలోని సీత పాత్రను ఉదహరించారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక అభివృద్ధిలో మహిళలు కీలక పాత్ర పోషించగలరని, గ్రామ పంచాయతీల నుంచి పార్లమెంట్ వరకు నాయకత్వ స్థానాల్లోకి మహిళలు రావాలని అన్నారు.
ఉబుంటు కన్సార్టియం ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ నిర్వహించిన ‘టుగెదర్ వి గ్రో-ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డే’ 5వ సంచికను ప్రారంభించిన అనంతరం శివకుమార్ మాట్లాడారు. సవాళ్లను అధిగమిస్తూ వ్యాపారాలను నిర్మించిన మహిళలు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారని అన్నారు.
“రామాయణంలో సీత పాత్ర శ్రీరాముడి పాత్ర కంటే ఎంతో గొప్పది. ఆమె చేసిన త్యాగాలు, ఎదుర్కొన్న కష్టాలు ఆదర్శప్రాయమైనవి. మహిళలు సృష్టికర్తలు. సవాళ్లను అధిగమిస్తూ వ్యాపార సంస్థలను నిర్మించిన మీలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు” అని శివకుమార్ అన్నారు.
ప్రభుత్వ పాలనలో ప్రతి స్థాయిలో మహిళల నాయకత్వం అవసరమని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. మహిళలను సాధికారత కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని పునరుద్ఘాటించారు. మహిళలు చాలా కాలంగా సృష్టికర్తలు, సమస్యల పరిష్కర్తలు, నిర్ణయాలు తీసుకునేవారిగా ఉన్నారని అన్నారు. “వారి సృజనాత్మకత, సామర్థ్యం, పట్టుదలకు మూలధనం, సాంకేతికత, మార్కెట్లకు ప్రాప్యత లభిస్తే వారు నిర్మించగల దానికి పరిమితి ఉండదు. వారి సామర్థ్యం వికసించేలా ఒక వ్యవస్థను సృష్టించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత” అని అన్నారు.
మా పథకాలను మోదీ వ్యతిరేకించారు
యువత, మహిళలపై తనకు విశ్వాసం ఉందని చెబుతూ శివకుమార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న 5 హామీ పథకాలైన శక్తి, గృహ లక్ష్మి, గృహ జ్యోతి, అన్న భాగ్య, యువ నిధి గురించి ప్రస్తావించారు.
“శక్తి పథకం కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ బస్సుల్లో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. ఇది వారి ఆత్మవిశ్వాసం, స్వావలంబనను పెంచింది. బీజేపీ, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హామీ పథకాలను వ్యతిరేకించారు. గృహ లక్ష్మి కింద రాష్ట్రంలో 1.22 కోట్ల మంది మహిళలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.2,000 అందుతోంది. ఇది కుటుంబాలను నిర్వహించుకోవడంలో వారికి సహాయపడింది” అని అన్నారు.
మహిళలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో 4% వడ్డీ రుణాలు, సబ్సిడీలు, స్త్రీ శక్తి పథకం ఉన్నాయని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. ప్రతి సంవత్సరం వైద్య విద్య పూర్తి చేస్తున్న వారిలో 40% మంది మహిళలు ఉంటున్నారని తెలిపారు. “భారతీయ సమాజంలో ఇప్పటికీ మొదటి సంతానం అబ్బాయి కావాలనే ఆలోచన ఉంది. మనం దీనికి దూరంగా జరగాలి. తల్లిదండ్రులుగా మన పిల్లలకు విలువలు, క్రమశిక్షణ నేర్పాలి. నా కుమార్తె సాధికారత పొందిన మహిళ. ఆమె కుటుంబం, వ్యాపారాన్ని విజయవంతంగా సమతుల్యం చేసింది” అని అన్నారు.