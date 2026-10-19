 బాలికల పాదాలు కడిగిన ముఖ్యమంత్రి | UP CM Yogi Adityanath performs Kanya Pujan | Sakshi
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బాలికల పాదాలు కడిగిన ముఖ్యమంత్రి

Oct 19 2026 3:46 PM | Updated on Oct 19 2026 4:18 PM

UP CM Yogi Adityanath performs Kanya Pujan

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ మహానవమి సందర్భంగా సోమవారం గోరఖ్‌పూర్‌లోని గోరఖ్‌నాథ్‌ ఆలయంలో కన్యాపూజ నిర్వహించారు. చిన్నారుల పాదాలను కడిగి, పూజలు చేసి, వారికి దుస్తులు, ప్రసాదం, దక్షిణ సమర్పించారు. బాలికలను శక్తి స్వరూపిణులుగా భావించి ఈ ఆచారాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలు విజయదశమి వేడుకలను ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలని, అదే సమయంలో భద్రతను విస్మరించవద్దని యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ సూచించారు. 

ప్రజలకు శాంతి, సౌభాగ్యం కలగాలని యోగి ఆకాంక్షించారు. దేశవ్యాప్తంగా భక్తిశ్రద్ధలతో జరుగుతున్న తొమ్మిది రోజుల శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ పూజ నిర్వహించారు. నవరాత్రుల్లో దుర్గాదేవి తొమ్మిది రూపాలను ఆరాధించడం సంప్రదాయం.

విజయదశమి వేడుకలపై  యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ ప్రజలకు సందేశమిస్తూ.. “రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ నా విజ్ఞప్తి ఒక్కటే. పండుగను ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలి. అయితే వేడుకల సందడిలో భద్రతను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. చెడులు, దుర్గుణాల నుంచి విముక్తి పొందాలనే సందేశాన్ని కూడా విజయదశమి అందిస్తుంది” అని పేర్కొన్నారు. 

కన్యాపూజ ప్రాధాన్యం
సనాతన సంప్రదాయాన్ని అనుసరించేవారికి కన్యాపూజ ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనదని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. శరన్నవరాత్రుల్లోని నవమి తిథి సందర్భంగా జగజ్జనని భగవతీదేవి తొమ్మిదో రూపాన్ని ఆరాధిస్తారని తెలిపారు. ఆ రూపం భక్తులకు అన్ని రకాల సిద్ధులను ప్రసాదిస్తుందని సంప్రదాయ విశ్వాసమని చెప్పారు. వివాహం కాని బాలికలను పూజించడం ద్వారా మాతృశక్తిపై భక్తులు తమ గౌరవాన్ని చాటుకుంటారని వివరించారు.

గోరఖ్‌నాథ్‌ ఆలయంలో కన్యాపూజ నిర్వహించే పవిత్ర సంప్రదాయంలో పాల్గొనే అవకాశం లభించడం తన అదృష్టమని యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ అన్నారు. బాలికలకు పూజలు చేయడంతోపాటు సామూహిక విందు అయిన భండారాను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. సనాతన సంప్రదాయంలో మాతృశక్తికి అత్యున్నత స్థానం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఏడాదిలో రెండుసార్లు నిర్వహించే వసంత నవరాత్రులు, శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా భగవతీదేవిని ఆరాధించడంతోపాటు మాతృశక్తిపై భక్తిని చాటుకుంటారని వివరించారు.

దుర్గాపూజను దుర్గోత్సవం లేదా శారదోత్సవం అని కూడా పిలుస్తారు. మహిషాసురుడిపై దుర్గాదేవి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా ఈ పండుగను నిర్వహిస్తారు. నవరాత్రుల ముగింపులో వచ్చే విజయదశమి పదో రోజుగా ప్రసిద్ధి చెందింది. పండుగల సమయంలో భక్తి, ఉత్సాహంతోపాటు భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్న యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ సూచన ఈ వేడుకల నేపథ్యంలో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. 

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