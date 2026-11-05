 దీపావళి ఆఫర్.. రూ.100కే 10 రకాల కూరగాయలు! | Buy 10 veggies at Rs 100 in TN this Diwali | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దీపావళి ఆఫర్.. రూ.100కే 10 రకాల కూరగాయలు!

Nov 5 2026 1:43 PM | Updated on Nov 5 2026 1:43 PM

Buy 10 veggies at Rs 100 in TN this Diwali

దీపావళి పండుగ వేళ సామాన్యులకు ‘టీఎన్‌’ ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. పెరుగుతున్న కూరగాయల ధరలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలకు ఊరట కల్పించేలా కేవలం రూ.100కే 10 రకాల కూరగాయల ప్యాక్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

మూడు రోజుల పాటు ప్రత్యేక విక్రయాలు
‘టీఎన్‌’ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ‘వెట్రి స్పెషల్ వెజిటబుల్ ప్యాక్’ పథకం నవంబర్ 5 నుంచి 7వ తేదీ వరకు అమల్లో ఉంటుంది. రాష్ట్రంలోని ఎంపిక చేసిన 218 సహకార దుకాణాల ద్వారా ఈ ప్యాక్‌లను విక్రయించనున్నారు.

రూ.100 ప్యాక్‌లో ఏమేం ఉన్నాయంటే?
ఒక్కో ప్యాక్‌లో మొత్తం 10 రకాల నిత్యావసర కూరగాయలు ఉంటాయి. 
ఉల్లిపాయలు – 500 గ్రాములు
టమాటాలు – 500 గ్రాములు
వంకాయలు – 250 గ్రాములు
బంగాళాదుంపలు – 250 గ్రాములు
క్యారెట్లు – 200 గ్రాములు
బీన్స్ – 200 గ్రాములు
పచ్చిమిర్చి – 100 గ్రాములు
నిమ్మకాయలు – 100 గ్రాములు
అల్లం – 50 గ్రాములు
కొబ్బరికాయ – ఒకటి (400 నుంచి 450 గ్రాములు)

పర్యావరణహితమైన ప్యాకింగ్‌లో అందించే ఈ కూరగాయల కిట్ బరువు 2.55 కిలోల నుంచి 2.60 కిలోల వరకు ఉంటుంది. పండుగ సమయంలో వంటింటికి అవసరమైన పది రకాల కూరగాయలను ఒకే ప్యాక్‌లో అందించడం ఈ పథకం ప్రత్యేకత.

మూడు రోజులే అవకాశం
నవంబర్ 5, 6, 7 తేదీల్లో 218 ఎంపిక చేసిన సహకార విక్రయ కేంద్రాల్లో ఈ ప్యాక్‌లు అందుబాటులో ఉంటాయి. పండుగ సమయంలో కూరగాయల కొనుగోలు భారాన్ని తగ్గించేందుకు ఈ ప్రత్యేక విక్రయాలను తమిళనాడు ప్రభుత్వం చేపట్టింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గోల్డెన్‌ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న మృణాల్ ఠాకూర్ (ఫోటోలు)
photo 2

38వ బర్త్‌డే.. విరాట్‌ కోహ్లి ఫొటోలు వైరల్‌
photo 3

వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫోటోలు)
photo 4

మురసు తుపాను బీభత్సం...భారీ వర్షానికి నీట మునిగిన రాజమండ్రి (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా సదర్‌ సమ్మేళనం (ఫోటోలు)

Video

View all
Regina Cassandra Opens Up About Her Love Breakup Story 1
Video_icon

దారుణంగా మోసం చేశాడు.. మనసు విప్పిన రెజీనా!
Byreddy Sensational Reaction on Local Elections Polling 2
Video_icon

మీకే చెప్తున్నా... సంపాలనుకుంటే చంపండి.. బైరెడ్డి సంచలన రియాక్షన్
Did the people of Visakhapatnam deal a shock to the alliance 3
Video_icon

కూటమికి విశాఖవాసులు షాకిచ్చారా? మేయర్ ఎన్నిక ఇస్తున్న వార్నింగ్ ఏంటి?
TDP Fake Voters Caught Red-handed In Chandragiri 4
Video_icon

అడ్డంగా దొరికిపోయిన టీడీపీ దొంగ ఓటర్లు.. దెబ్బకు పారిపోయిన పులివర్తి నాని భార్య
Chevireddy Catches Suspected Fake Voters in Chandragiri 5
Video_icon

చంద్రగిరిలో ఏం జరుగుతోంది? దొంగ ఓట్లపై చెవిరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Advertisement
 