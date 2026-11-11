అస్సాంలో ఘోర రైలు ప్రమాదం

అస్సాంలో తెల్లవారుజామున భారీ రైలు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గువాహటి శివారులోని డిగారూ సమీపంలో కోల్కతా–సైరాంగ్ ఎక్స్ప్రెస్కు చెందిన ఆరు బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడినట్లు సమాచారం. మిజోరం నుంచి కోల్కతా వైపు వెళ్తున్న ఈ ప్యాసింజర్ రైలు ఇంజిన్తో సహా పట్టాలు తప్పినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం.
గాయపడిన వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఇవాళ( బుధవారం) తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు ధ్రువీకరించారు. అయితే ప్రమాదానికి గల కారణాలు, గాయపడిన ప్రయాణికుల వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
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