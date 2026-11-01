 దేశంలోనే తొలిసారి.. మొదటి ప్రభుత్వ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్ | cancer Healthcare India First Govt Proton Therapy Centre in Assam | Sakshi
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దేశంలోనే తొలిసారి.. మొదటి ప్రభుత్వ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్

Nov 1 2026 12:57 PM | Updated on Nov 1 2026 12:58 PM

cancer Healthcare India First Govt Proton Therapy Centre in Assam

క్యాన్సర్ సంరక్షణ (క్యాన్సర్ కేర్) విభాగంలో అస్సాం ప్రభుత్వం చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి నాంది పలికింది. దాదాపు రూ.600 కోట్ల వ్యయంతో దేశంలోనే తొలిసారిగా ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ‘ప్రోటాన్ బీమ్ థెరపీ సెంటర్’ ఏర్పాటుకు అస్సాం ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును గౌహతి మెడికల్ కాలేజ్ అండ్‌ హాస్పిటల్ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

అత్యాధునిక సాంకేతికత

ఈ సెంటర్ ఏర్పాటు కోసం అస్సాం ప్రభుత్వం రేడియోథెరపీ సాంకేతికతలో ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన బెల్జియం సంస్థ ‘ఐఓఎన్‌ బీమ్‌ అప్లికేషన్స్‌’ (ఐబీఏ)తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అత్యంత కచ్చితత్వంతో పనిచేసే 'ప్రొటీయస్ వన్' అనే అధునాతన ప్రోటాన్ థెరపీ వ్యవస్థను ఈ కేంద్రంలో అందుబాటులోకి తేనున్నారు. కొన్ని ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో, ఎయిమ్స్ వంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో పరిమితమైన ఈ సాంకేతికతను ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి స్వీకరించడం దేశంలోనే ఇది మొదటిసారి.

రూ.600 కోట్ల ప్రాజెక్టు వ్యయం

ఈ ప్రాజెక్ట్‌ మొత్తం వ్యయంలో ప్రపంచ బ్యాంక్ రుణం రూ.315 కోట్లుకాగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా రూ.285 కోట్లుగా ఉంది. ప్రధాన యంత్రాల కొనుగోలు, మౌలిక వసతుల నిర్మాణం, వైద్య నిపుణులు, పారామెడికల్ సిబ్బందికి అంతర్జాతీయ స్థాయి శిక్షణ ఇవ్వడం వంటివి ఈ వ్యయంలో కలసి ఉంటాయి.

ప్రోటాన్ థెరపీ ప్రత్యేకత ఏమిటి?

సాంప్రదాయ రేడియేషన్ థెరపీలతో పోలిస్తే ప్రోటాన్ బీమ్ థెరపీ అత్యంత సురక్షితమైనది, కచ్చితమైనది. ఇందులో క్యాన్సర్ కణితి ఉన్న భాగానికి మాత్రమే అధిక తీవ్రత కలిగిన ప్రోటాన్ రేడియేషన్‌ను పంపుతారు. కణితి చుట్టూ ఉండే ఆరోగ్యకరమైన అవయవాలకు ఎలాంటి హాని కలగదు. బ్రెయిన్, వెన్నుపాము, కళ్లు, చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే క్యాన్సర్ల చికిత్సలో ఇది ఒక కీలకంగా ఉంటుంది.

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