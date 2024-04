కేజ్రీవాల్‌ పేరు చెప్పాకే మాగుంటకు బెయిల్‌: సంజయ్‌ సింగ్‌

సాక్షి, ఢిల్లీ: లిక్కర్‌ స్కాం కేసులో కుట్ర చేసి సీఎం కేజ్రీవాల్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారని అన్నారు ఆప్‌ ఎంపీ సంజయ్‌ సింగ్‌. ఇదే సమయంలో లిక్కర్‌ స్కాం కేసులో కేజ్రీవాల్‌ పేరు చెప్పిన తర్వాతే మాగుంట రాఘవకు బెయిల్‌ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు.

కాగా, సంజయ్‌ సింగ్‌ శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ..‘లిక్కర్‌ స్కాం కేసులో కేజ్రీవాల్‌కు వ్యతిరేకంగా ఎలాంటి మనీ ట్రయల్‌ ఆధారాలు లేవు. ఈ కేసులో కేజ్రీవాల్‌ అరెస్ట్‌కు కుట్రలు చేశారు. మాగుంట శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి.. కేజ్రీవాల్‌కు వ్యతిరేకంగా స్టేట్‌మెంట్‌ ఇచ్చారు. అలాగే, కేజ్రీవాల్‌ పేరు చెప్పిన తర్వాతే మాగుంట రాఘవకు బెయిల్‌ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మాగుంట శ్రీనివాస్‌కు టీడీపీ టికెట్‌ ఇచ్చారు. ఆయన ఇప్పుడు మోదీ ఫొటో పట్టుకుని ఓట్లు అడుగుతున్నారు’ అని కామెంట్స్‌ చేశారు.

#WATCH | Delhi: Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh says, "There is one person, Magunta Reddy, who gave 3 statements, his son Raghav Magunta gave 7 statements. On 16th September, when he (Magunta Reddy) was first asked by ED whether he knew Arvind Kejriwal, he told the truth and said… pic.twitter.com/YzyPrZxYAQ

— ANI (@ANI) April 5, 2024