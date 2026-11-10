 కుటుంబంలోని 6 గురు సజీవ దహనం  | 6 members of a family killed in a massive fire in Yedshi village | Sakshi
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కుటుంబంలోని 6 గురు సజీవ దహనం 

Nov 10 2026 5:45 AM | Updated on Nov 10 2026 5:45 AM

6 members of a family killed in a massive fire in Yedshi village

ధారాశివ్‌: మహారాష్ట్రలోని ధారాశివ్‌ జిల్లాలో పండుగ పూట తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. యెద్షి ప్రాంతంలోని ఓ ఇంట్లో మంటలు అంటుకుని కుటుంబంలోని ఆరుగురు సజీవదహనమయ్యారు. స్థానిక కరాండే కుటుంబం తన నివాసంలోని గ్రౌండ్‌ఫ్లోర్‌లో ప్లాస్టిక్‌ వస్తువులు, ఆయిల్‌ దుకాణం నిర్వహిస్తోంది. 

ఫస్ట్‌ఫ్లోర్‌లో వారు నివాసం ఉంటారు. ఆదివారం రాత్రి అందరూ నిద్రిస్తుండగా గ్రౌండ్‌ఫ్లోర్‌లో మొదలైన మంటలు ఫస్ట్‌ఫ్లోర్‌కు వ్యాపించాయి. ఆ సమయంలో ఇంట్లో వారంతా నిద్రలో ఉన్నారు. అకస్మాత్తుగా మంటలు చుట్టుముట్టి, వారంతా ఊపిరాడక మృత్యువాతపడ్డారు. ప్రమిదలో వెలిగించి ఉంచిన దివ్వె వల్లే మంటలు వ్యాపించి ఉండొచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

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