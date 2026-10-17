పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని కోల్కతాలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఉత్తర కోల్కతాలోని చోర్ బగాన్ సర్వజనీన్ దుర్గామాత మండపం వద్ద తొక్కిసలాట జరగడంతో 17 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనలో 40 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
తక్షణమే అప్రమత్తమైన పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ బృందాలు క్షణాల వ్యవధిలో ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. గాయపడిన వారిని సమీపంలోని కోల్కతా మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
సాయంత్రం 7 గంటల ప్రాంతంలో భారీ వర్షం, ఈదురుగాలుల కారణంగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వర్షం ప్రారంభం కావడంతో పండల్ బయట నిలిచి ఉన్న జనం ఒక్కసారిగా ముందుకు తోసుకుని రావడంతో తొక్కిసలాట జరిగినట్లు ఓ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. ఈ క్రమంలో కొందరు రోడ్డుపై పడిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయారని సదరు అధికారి పేర్కొన్నారు.
.@SuvenduWB @KolkataPolice চোরবাগান পুজোয় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। উদ্বেগজনক খবর আসছে। প্রশাসন অবিলম্বে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। আমরা খবর রাখছি। মিডিয়াকে সঠিক খবর প্রচারে যেন বাধা দেওয়া না হয়। তবে এলাকা ফাঁকা করতে সাহায্য করুন। দর্শকরা এখন ওদিকে যাবেন না। ভুল খবরে আতঙ্ক ছড়াবেন না। আবার ঘটনা চাপতে গিয়ে যেন উল্টো সমস্যা না হয়। মেডিকেল কলেজে অবিলম্বে জরুরী বিভাগে ডাক্তার ও কর্মী বাড়ানো হোক।
— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) October 17, 2026
ఘటనా స్థలానికి వెళ్లిన సీఎం
కాగా పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి మనోజ్ అగర్వాల్తో కలిసి స్వయంగా ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. అనంతరం ఆస్పత్రికి వెళ్లిన ఆయన, చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించారు. బాధితులకు మెరుగైన వైద్య సహాయం అందించాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
ఈ దుర్ఘటనపై పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. "చోర్బగాన్ పూజా పండల్లో జరిగిన తొక్కిసలాట వార్త తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని, బాధను కలిగించింది. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని, ఈ క్లిష్ట సమయంలో వారి కుటుంబాలకు అమ్మ దుర్గా దేవి మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను" అని ఎక్స్ వేదికగా ఆమె పేర్కొన్నారు.
Deeply shocked and saddened to learn about the stampede at the Chore Bagan Puja Pandal. I pray to Maa Durga for the speedy recovery of all those injured and for strength and courage for their families during this difficult time.
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 17, 2026