కోల్కతా: దుర్గా పూజ సమయంలో కోల్కతా చూడముచ్చటగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో నగరాన్ని సందర్శించడానికి వెళ్తున్నట్లయితే, భవ్యమైన మండపాలతో పాటు ఈ ప్రముఖ ప్రదేశాలను కూడా మీ ట్రావెల్ లిస్ట్లో చేర్చుకోండి. ఇక్కడ మీకు చరిత్ర, సంస్కృతి, అందమైన దృశ్యాలు అందించే అద్భుతమైన అనుభవం లభిస్తుంది.
హౌరా బ్రిడ్జ్
కోల్కతా గుర్తింపుగా పిలిచే హౌరా బ్రిడ్జ్ను చూసే అవకాశాన్ని అస్సలు వదులుకోవద్దు. హుగ్లీ నదిపై నిర్మించిన ఈ వంతెన తన ప్రత్యేక నిర్మాణ శైలికి ప్రసిద్ధి చెందింది. పగటిపూటతో పాటు సాయంత్రం వేళల్లో కూడా ఇక్కడి దృశ్యం చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. కోల్కతా పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు ఇక్కడ ఫోటోలు తీసుకోవడం మర్చిపోకండి.
విక్టోరియా మెమోరియల్
విక్టోరియా మెమోరియల్ కోల్కతాలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ చారిత్రక కట్టడాలలో ఒకటి. తెల్లని పాలరాతితో నిర్మించిన ఈ అందమైన భవనాన్ని మహారాణి విక్టోరియా జ్ఞాపకార్థం నిర్మించారు. దీని చుట్టూ ఉన్న పచ్చని ప్రాంగణం కూడా తిరగడానికి, ఫోటోలు తీసుకోవడానికి అనువుగా ఉంటుంది.
ఇండియన్ మ్యూజియం
మీకు చరిత్ర, పురాతన వస్తువులను చూడటంలో ఆసక్తి ఉంటే ఇండియన్ మ్యూజియంను తప్పక సందర్శించండి. ఇది భారతదేశంలోని అత్యంత పురాతన, ప్రధాన మ్యూజియంలలో ఒకటి. ఇక్కడ మీకు శిలాజాలు, అస్థిపంజరాలు, ప్రాచీన కళాఖండాలు, శిల్పాలు, అనేక చారిత్రక వస్తువులు కనిపిస్తాయి.
సైన్స్ సిటీ
కోల్కతాలోని సైన్స్ సిటీ పిల్లలతో పాటు పెద్దలకు కూడా ఆసక్తికరమైన ప్రదేశం. ఇది 1997 సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు. ఇక్కడ సైన్స్కు సంబంధించిన అనేక ఇంటరాక్టివ్ అంశాలు, ప్రదర్శనలు కనిపిస్తాయి.
బిర్లా మందిర్
కోల్కతాలోని బిర్లా మందిర్ అద్భుతమైన వాస్తుశిల్పానికి ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ఆలయంలో శ్రీకృష్ణుడు, రాధ దర్శనమిస్తారు. ఆలయంలోని నగిషీలు, ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి.
రవీంద్ర సరోవర్
నగర రద్దీకి కాసేపు దూరంగా ప్రశాంతమైన క్షణాలు గడపడానికి రవీంద్ర సరోవర్కు వెళ్లవచ్చు. ఇది ఒక కృత్రిమ సరస్సు. దీని చుట్టూ పచ్చదనం, పార్కులు నిర్మితమై ఉన్నాయి. ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో ఇక్కడి వాతావరణం చాలా ప్రశాంతంగా, ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.
కాళీఘాట్ ఆలయం
కోల్కతాలోని కాళీఘాట్ ఆలయం దేశంలోని ప్రసిద్ధ శక్తిపీఠాలలో ఒకటి. మతపరమైన నమ్మకాల ప్రకారం, ఇక్కడ సతీదేవి కుడి కాలి వేళ్లు పడ్డాయని చెబుతారు. కాళీమాత కొలువైన ఈ ఆలయానికి ఏడాది పొడవునా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు.
కోల్కతా జైన్ మందిర్
కోల్కతాలోని జైన్ మందిరం అందమైన అలంకరణ,నిర్మాణ శైలికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ఆలయంలో జైనమత 10వ తీర్థంకరుడైన శీతలనాథ్ విగ్రహం కనిపిస్తుంది. ఆలయంలో పాలరాయి, అద్దాలతో చేసిన అద్భుతమైన పనితనం కనిపిస్తుంది. దుర్గా పూజ సమయంలో కోల్కతాను సందర్శించే అనుభవం జీవితాంతం గుర్తుంటుంది.