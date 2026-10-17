నిమిషాల్లో అన్నేసి అరటిపండ్లు, ఇడ్లీలు గుటకాయ స్వాహా..

బెంగళూరు: కర్ణాటకలోని శివమొగ్గ దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన అరటిపండ్లు, ఇడ్లీలు తినే పోటీలు సందర్శకులను ఆకట్టుకున్నాయి. శివమొగ్గ నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ‘ఆహార దసరా’ కార్యక్రమంలో ప్రజలతో పాటు ట్రాఫిక్ పోలీసు సిబ్బంది ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. నగరంలోని శివప్ప నాయక కూడలి వద్ద ఈ పోటీలు నిర్వహించారు.
నిర్ణీత సమయంలో ఎక్కువ ఇడ్లీలు లేదా అరటిపండ్లు తిన్నవారికి విజేతలుగా బహుమతులు అందించేలా పోటీలను ఏర్పాటు చేశారు. పోటీలు వీక్షించేందుకు వచ్చిన ప్రజలు పాల్గొన్నవారిని ఉత్సాహపరిచారు. ఇడ్లీ తినే పోటీల్లో ట్రాఫిక్ పోలీసు ప్రవీణ్ పాటిల్ 2 నిమిషాల్లో 12 ఇడ్లీలు తిని విజేతగా నిలిచారు. సాధారణ ప్రజల విభాగంలో మిథున్ 2 నిమిషాల్లో 11.75 ఇడ్లీలు తిని మొదటి స్థానాన్ని సాధించారు. అరటిపండ్లు తినే మహిళల విభాగంలో హెచ్.సి. రాధ 2 నిమిషాల్లో 7.5 అరటిపండ్లు తిని విజయం సాధించారు.
ఈ పోటీల్లో 30 మందికి పైగా పాల్గొన్నట్లు కన్నడ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. యువతీ యువకులు, స్థానికులు, పోలీసు సిబ్బంది ఉత్సాహంగా పోటీపడటంతో కార్యక్రమం సందడిగా సాగింది. శివమొగ్గలో ఏటా నిర్వహించే దసరా ఉత్సవాల్లో మతపరమైన కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రజలను భాగస్వాములను చేసే వినోద కార్యక్రమాలకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
ఆహార దసరాలో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ ప్రత్యేక పోటీలు స్థానికులకు వినోదాన్ని అందించడంతో పాటు ఉత్సవాలకు మరింత ఉత్సాహాన్ని తీసుకొచ్చాయి. ఈ తరహా కార్యక్రమాలతో దసరా వేడుకల్లో ప్రజల భాగస్వామ్యం పెరుగుతుండగా, ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించే ఇతర సాంస్కృతిక, వినోద కార్యక్రమాలపై కూడా ఆసక్తి నెలకొంది.
ఇదీ చదవండి: టీడీపీ గూండాల చేతుల్లో వేటకొడవళ్లు, పెట్రోల్: అవినాశ్ రెడ్డి