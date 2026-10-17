 దీప్కేను విడుదల చేసి.. సౌరవ్, ఆశుతోష్‌ను జైల్లోనే ఎందుకు ఉంచారు? | Dipke Walked Free While Saurav Ashutosh In Jail | Sakshi
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దీప్కేను విడుదల చేసి.. సౌరవ్, ఆశుతోష్‌ను జైల్లోనే ఎందుకు ఉంచారు?

Oct 17 2026 7:58 PM | Updated on Oct 17 2026 8:12 PM

Dipke Walked Free While Saurav Ashutosh In Jail

న్యూఢిల్లీ: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే విడుదల కాగా, ఆ పార్టీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రాంకా మాత్రం ఐదు రోజుల పాటు జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉండాల్సి వచ్చింది. సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రాంకా పోలీసుల ఆదేశాలను ధిక్కరించి జంతర్ మంతర్‌లోకి ప్రవేశించి నిరసనకు దిగగా, దీప్కే మాత్రం శుక్రవారం జరిగిన ‘లెహ్రా దో తిరంగా’ ర్యాలీ ప్రదేశానికి చేరుకోకముందే ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అందుకే దీప్కేకు బెయిల్‌ వచ్చిందని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.

విడుదలైన అనంతరం దీప్కే తన సహచరులు దాస్, రాంకాల ఫొటోను సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పంచుకున్నారు. “నా సోదరులు విడుదలయ్యే వరకు ఎదురుచూస్తున్నా” అని పేర్కొన్నారు. దీప్కేను శనివారం మందిర్ మార్గ్‌లోని ప్రత్యేక కార్యనిర్వాహక మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట హాజరుపరిచారు. రూ.50,000 బాండ్ సమర్పించడంతో పాటు శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించబోనని హామీ ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. అనంతరం ఆయన పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చారు.

దీప్కే, దాస్, రాంకాలపై ఒకే చట్టంలోని నిబంధనల కింద చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, వారి వ్యవహారాల్లో పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. భారతీయ నాగరిక్ సురక్షా సంహిత (బీఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌)లోని 126, 170 సెక్షన్ల కింద దీప్కేపై శాంతి భద్రతల ఉల్లంఘనకు సంబంధించి మరో కేసు నమోదు చేశారు. నేరం జరగకుండా నిరోధించేందుకు అరెస్టు చేసే అధికారం 170వ సెక్షన్‌ కల్పిస్తుంది. శాంతిని కాపాడేందుకు బాండ్ సమర్పించాలని కార్యనిర్వాహక మేజిస్ట్రేట్ ఆదేశించేందుకు 126వ సెక్షన్‌ వీలు కల్పిస్తుంది.

ఇదే నిబంధనల కింద షిండే విడుదల 
అక్టోబర్ 14న ఇదే నిబంధనల కింద హాజరైన సీజేపీకి చెందిన అజింక్య షిండేను ఆరు నెలల పాటు శాంతికి భంగం కలిగివ్వనని బాండ్ ఇవ్వడంతో విడుదల చేశారు. అయితే దాస్, రాంకాలపై చట్టవిరుద్ధ ప్రవేశం, బాండ్ నిబంధనల ఉల్లంఘన, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి విధులకు ఆటంకం కలిగించారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. విడుదల చేస్తే మళ్లీ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే ప్రమాదం ఉందని మేజిస్ట్రేట్ అభిప్రాయపడినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు.

అక్టోబర్ 13న దాస్, రాంకా, షిండేతో పాటు మరో 11 మంది ప్రైవేటు స్థలం గుండా జంతర్ మంతర్‌లోకి ప్రవేశించారని పోలీసులు ఆరోపించారు. అంతకుముందు అక్టోబర్ 11న ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ అనురాగ్ కుమార్ ఆ ప్రాంతాన్ని నిరసనలకు అనుమతించిన ప్రదేశాల జాబితా నుంచి తొలగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారనే ఆరోపణలతో మొత్తం 14 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

దాస్, రాంకాలను గతంలోనూ నిరసన సందర్భంగా అదుపులోకి తీసుకుని, ఒక్కొక్కరు రూ.50,000 బాండ్‌తో ఏడాది పాటు శాంతిని కాపాడుతామని హామీ ఇచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆ హామీని ఉల్లంఘించారని ఆరోపించారు. వీరి జ్యుడీషియల్ కస్టడీ అక్టోబర్ 18తో ముగియనుంది. మరోవైపు, ఓటరు జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్‌)పై వివాదం, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్ నేపథ్యంలో నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల్లో సీజేపీ నేతలపై తదుపరి న్యాయపరమైన చర్యలు, నిరసనకారుల విడుదలపై నిర్ణయాలు కీలకంగా మారనున్నాయి.

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