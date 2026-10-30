 సమతుల పోషకాహారం అందించాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సమతుల పోషకాహారం అందించాలి

Oct 30 2026 2:27 AM | Updated on Oct 30 2026 2:27 AM

నారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్‌: చిన్నారులకు ప్రభుత్వం నిర్ధేశించిన మెనూ ప్రకారం రోజు నాణ్యమైన సమతుల పోషకాహారం తప్పనిసరిగా అందించాలని జిల్లా సంక్షేమ అధికారి రాజేందర్‌గౌడ్‌ సూచించారు. గురువారం మండలంలోని జాజాపూర్‌లోని అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి నిర్వహణ, చిన్నారులకు అందిస్తున్న పోషకాహారం, గర్భిణలు, బాలింతలకు అందుతున్న సంక్షేమ సేవలు, పథకాల అమలు తీరును క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. పోషకాహార పంపిణీలో నిర్లక్ష్యానికి తావులేదని.. ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా పాటించాలని ఆదేశించారు. అనంతరం అందుబాటులో ఉన్న పోషకాహార, సరుకుల నిల్వలు, స్టాక్‌ రిజిస్టర్‌, పంపిణీ వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. చిన్నారుల ఆరోగ్య పరిరక్షణ, సంపూర్ణ ఎదుగుదల, పోషకాహార లోపాల నివారణలో అంగన్‌వాడీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సీతాకోకచిలుకలా సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్.. (ఫోటోలు)
photo 2

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ అనుపమ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 3

ఆదర్శ కుటుంబం హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

రెడ్ రోజ్‌లా మెరిసిపోతున్న నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు)
photo 5

మన్మధుడు హీరోయిన్ అన్షు కార్వా చౌత్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
MP Mithun Reddy Campaigns in Neerugattuvaripalli, Madanapalle Municipality 1
Video_icon

ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్న మిథున్ రెడ్డి
KTR Reacts Konda Surekha's Tweet 2
Video_icon

కొండా సురేఖ ఏం ట్వీట్‌ చేశారో ఇంకా చూడలేదు : కేటీఆర్‌

Gowtham Reddy Counter Attack on AB Venkateswara Rao 3
Video_icon

నన్ను రౌడీ అంటావా? ABVగుట్టు రట్టు చేసిన గౌతంరెడ్డి!
Elderly Couple Struggles With Cyclone Arnab Viral Video 4
Video_icon

తుఫానుకు తల్లడిల్లుతున్న వృద్ధ దంపతులు.. ఎగిరిపోయిన ఇంటి పైకప్పు!
Arnab Storm Subsided Present Situation In Visakhapatnam and Coastal Region 5
Video_icon

శాంతించిన తుఫాన్.. విశాఖలో ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే!
Advertisement
 