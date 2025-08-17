బంగారం చోరీ కేసులో ఇద్దరు దొంగల అరెస్టు
సూర్యాపేటటౌన్: సూర్యాపేట పట్టణంలోని శ్రీసాయి సంతోషి జ్యూయలరీ షాపులో జూలై 21న రాత్రి జరిగిన భారీ దొంగతనం కేసులో ఇద్దరు దొంగలను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్టు జిల్లా ఎస్పీ కె.నరసింహ తెలిపారు. నిందితుల నుంచి రూ.60లక్షల విలువ గల 554 గ్రాముల బంగారం, రూ.92,500 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు చెప్పారు. శనివారం సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలోని ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో కేసు వివరాలను ఎస్పీ వెల్లడించారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం దక్షిన్ దినాజ్పుర్ జిల్లా, బైహోర్ గ్రామానికి చెందిన ఏ–4 అయిన మాలిక్ మొల్లా అనే దొంగను ఈ నెల 11న సూర్యాపేట పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అలాగే నేపాల్కు చెందిన ఏ–6 నిందితుడు అమర్ భట్ను ఖమ్మం పట్టణంలో అదుపులోకి తీసుకుని అతని వద్ద రూ.5 వేలు నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఏ–6 నిందితుడైన అమర్భట్ ఖమ్మంలో దొంగలకు ఆశ్రయం ఇవ్వడం, రెక్కీ చేసేందుకు సహాయం చేసినట్టు చెప్పారు. ఏ–4 నిందితుడైన మాలిక్ మొల్లాను పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని తపన్ పోలీస్ స్టేషన్ పోలీసుల సహాయంతో అరెస్టు చేసి అతని వద్ద నుంచి సుమారు రూ.60 లక్షల విలువ గల 554 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.87,500 నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని బలార్ ఘాట్లోని జిల్లా కోర్టులో న్యాయమూర్తి వద్ద నిందితుడిని ప్రవేశపెట్టి ఏడు రోజుల పోలీసు కస్టడీకి అనుమతి తీసుకుని నిందితుల రాష్ట్రాల బదిలీ (ట్రాన్సిట్) నిబంధనల ప్రకారం సూర్యాపేటకు తీసుకొచ్చారు.
జూలై 27న మహిళ అరెస్టు, 14తులాలు స్వాధీనం
ఇదే కేసుతో సంబంధమున్న మహిళను జూలై 27న అరెస్టు చేసి ఆమె వద్ద 14 తులాల బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్పీ చెప్పారు. ఆ మహిళను విచారించగా పలు విషయాలు వెల్లడించినట్టు చెప్పారు. అదేవిధంగా పట్టుబడిన మాలిక్ మొల్లాను విచారించగా నేపాల్కు చెందిన ఏ–1 ప్రకాశ్ అనిల్కుమార్, ఏ–2 కడక్సింగ్ అహుల్వాలియ, ఏ–3 పురన్ప్రసాద్ జోషి, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం మల్దా జిల్లాకు చెందిన ఏ–5 జషిముద్దీన్తో కలిసి శ్రీసాయిసంతోషి జ్యూయలరీ షాపులో దొంగతనానికి పాల్పడినట్లు ఒప్పుకున్నారని వెల్లడించారు.
అద్దెకు తీసుకున్న రూంలో బంగారం పంచుకొని పరార్..
దొంగతనానికి పాల్పడిన దొంగలు షాపు సమీపంలో తీసుకున్న అద్దె రూంలో 5 భాగాలుగా పంచుకుని దొంగతనానికి సహకరించిన ఏ–7 అయిన యశోద అనే మహిళకు, ఏ–6 అయిన అమర్ భట్లకు ఖర్చుల కోసం కొంత బంగారం, డబ్బులు ఇచ్చి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. నేపాల్కు చెందిన ఏ–1 ప్రకాష్ అనిల్ కుమార్, ఏ–6 అమర్భట్లు ఇద్దరు ఖమ్మంలో గూర్కాగా పనిచేస్తూ వచ్చే సంపాదన సరిపోక దొంగతనాలు చేయాలని నిర్ణయించుకుని ఖమ్మంలో దొంగతనాలు చేసి కేసుల్లో జైలుకు సైతం వెళ్లి వచ్చారు.
మిగతా నిందితుల కోసం గాలింపు..
ఈ కేసులో మొత్తం ఏడుగురు నిందితులు కాగా అందులో ముగ్గురిని అరెస్టు చేయగా మిగతా ఏ–1 ప్రకాష్ అనిల్కుమార్, ఏ–2 కడాక్ సింగ్, ఏ–3 పురన్ప్రజోషి, ఏ–5 జషిమొద్దీన్ నిందితుల కోసం పోలీసు ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నట్టు ఎస్పీ తెలిపారు. ఈ కేసులో బాగా పనిచేసిన పట్టణ ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటయ్య, సీసీఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ శివకుమార్, ఎస్ఐలు, సిబ్బందిని ఎస్పీ నరసింహ అభినందించి రివార్డ్ అందజేశారు. ఈ సమావేశంలో డీఎస్పీ ప్రసన్నకుమార్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
నిందితుల నుంచి 554గ్రా. బంగారం, రూ.92,500 నగదు స్వాధీనం
వివరాలు వెల్లడించిన
సూర్యాపేట జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ