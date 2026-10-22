 నెట్టెంపాడులోనూ నీటి కొరత | - | Sakshi
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నెట్టెంపాడులోనూ నీటి కొరత

Nov 14 2026 1:17 AM | Updated on Nov 14 2026 1:17 AM

నెట్టెంపాడులోనూ నీటి కొరత

నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టు పూర్తి ఆయకట్టు 2 లక్షల ఎకరాలు కాగా, అసంపూర్తి పనుల కారణంగా ప్రస్తుతం 1.58 లక్షల ఎకరాలకు మాత్రమే సాగునీరు అందుతోంది. గుడ్డెందొడ్డి జలాశయం సామర్థ్యం 1.32 టీఎంసీలు కాగా, ర్యాలంపాడు సామర్థ్యం 4 టీఎంసీలు. రిపేర్ల కారణంగా ర్యాలంపాడులో 2 టీఎంసీల నీటినే నిల్వ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు కింద సాధారణంగా ఖరీఫ్‌లో 1.58 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించి రబీలో క్రాప్‌ హాలిడే అమలు చేస్తున్నారు. ఈసారి ఖరీఫ్‌లోనే నీటి కొరత ఏర్పడటంతో వారబందీ విధానంలో నీటిని విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ర్యాలంపాడులో 0.96 టీఎంసీలు, గుడ్డెందొడ్డిలో 0.36 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.

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