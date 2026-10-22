 పీయూ న్యాక్‌ గ్రేడ్‌ పెంపునకు కృషి చేయాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పీయూ న్యాక్‌ గ్రేడ్‌ పెంపునకు కృషి చేయాలి

Nov 7 2026 1:18 AM | Updated on Nov 7 2026 1:18 AM

మహబూబ్‌నగర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌: పాలమూరు యూనివర్సిటీ (పీయూ) న్యాక్‌ గ్రేడింగ్‌ మెరుగుపరిచేందుకు అధ్యాపకులు, సిబ్బంది సమష్టిగా కృషి చేయాలని వీసీ శ్రీనివాస్‌ సూచించారు. యూనివర్సిటీలో నిర్వహించిన న్యాక్‌ ఏక్యూఏఆర్‌, ఐక్యూఏసీ సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. బోధన, పరిశోధన, విద్యార్థుల అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన తదితర అంశాల్లో నాణ్యత పెంచేందుకు అన్ని విభాగాల వారు సమన్వయంతో పనిచేయాలని అన్నారు. రిజిస్ట్రార్‌ రమేష్‌బాబు మాట్లాడుతూ న్యాక్‌ గ్రేడింగ్‌కు సంబంధించి నిర్ణీత గడువులోగా అవసరమైన ఆధారాలతో నివేదికలు సమర్పించాలని సూచించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దివాళీ పార్టీలో మిల్క్‌ బ్యూటీ తమన్నా (ఫోటోలు)
photo 2

'రామాయణ'లో అందమైన శూర్పనఖ (ఫొటోలు)
photo 3

యువరాణిలా జిగేలుమని శ్రీలీల మెరిసిపోతూ (ఫొటోలు)
photo 4

కాజల్ ఫ్యామిలీ.. డిఫరెంట్‌గా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

వచ్చే నెల పెళ్లి.. హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్ రామ్ బ్యాచిలర్ పార్టీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Elon Musk Loses Rs 39 lakh crore in Just 2 Days 1
Video_icon

ఎలాన్ మస్క్ కు భారీ షాక్.. రెండు రోజుల్లో రూ.39 లక్షల కోట్ల నష్టం!
How to Start an ATM Business with ₹5 Lakh Investment 2
Video_icon

రూ.5 లక్షల పెట్టుబడి! నెలకు రూ.90 వేల ఆదాయం? ఎలాగంటే!

YSRCP Agent In Critical Condition 3
Video_icon

TDP నేతల దాడి..మృత్యువుతో పోరాడుతున్న మునిరత్నం
Today Gold and Silver Rates 4
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ధనత్రయోదశి స్పెషల్!
High Tension At Guntur Govt Hospital 5
Video_icon

లేళ్ల అప్పిరెడ్డిని కలవనీయకుండా... హాస్పిటల్ వద్ద హై టెన్షన్
Advertisement
 