 ఆస్కార్‌ బరిలో... | We Were Here: Priyanka Chopra backs Oscar-qualified Indian short film exploring AI threat to human jobs | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆస్కార్‌ బరిలో...

Nov 2 2026 4:06 AM | Updated on Nov 2 2026 4:06 AM

We Were Here: Priyanka Chopra backs Oscar-qualified Indian short film exploring AI threat to human jobs

‘ఉయ్‌ వేర్‌ హియర్‌’ పోస్టర్‌

ఇండియన్‌ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌ ‘ఉయ్‌ వేర్‌ హియర్‌’ ఆస్కార్‌ రేసులో నిలిచింది. అరిందోల్‌ బాగ్చి, దేవేంద్ర డోడ్కే, కల్పనా గగ్డేకర్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌ ఇది. ప్రణవ్‌ భాసిన్‌ దర్శకత్వం వహించారు. పామ్‌ స్ప్రింగ్స్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ షార్ట్‌ఫెస్ట్, క్లెర్మాంట్‌–ఫెర్రాండ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌... ఇలా దాదాపు 80 ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్స్‌లో ప్రదర్శితమైన ఈ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌ సుమారు 20 అవార్డులను గెలుచుకుంది. 

పామ్‌ స్ప్రింగ్స్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ షార్ట్‌ఫెస్ట్‌లో అవార్డును సాధించడంతో ‘బెస్ట్‌ లైవ్‌ యాక్షన్‌ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌’ విభాగంలో ఆస్కార్‌ అవార్డు కోసం ఈ సినిమా అర్హత సాధించింది. ఈ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌కు ప్రియాంక  చోప్రా జోనాస్, హాలీవుడ్‌ నటుడు ఆండ్రూ స్కాట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌  ప్రోడ్యూసర్స్‌. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) కారణంగా ఉద్యోగాలు పోతున్నాయనే భయంతో ముగ్గురు రిటైర్డ్‌ వ్యక్తులు నిరసన తెలపడానికి సిద్ధం అవుతారు.

 ఇదే సమయంలో ఈ ముగ్గురు రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగుల్లోని ఒకరి కొడుక్కి ఏఐ కంపెనీలో ఉద్యోగం వస్తుంది. కానీ తన తండ్రి చేత నిరసనను మాన్పిస్తేనే ఆ కొడుక్కి ఆ ఉద్యోగం ఖరారవుతుంది. మరి... ఆ తర్వాత ఏమైంది? అన్నదే ఈ షార్ట్‌ఫిల్మ్‌ కథాంశం. 99వ ఆస్కార్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం 2027 మార్చిలో జరగనుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్ సొంతం చేసుకున్న భార‌త్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

వైట్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

ఎన్నికల్లో పచ్చ కుట్రలు.. ఆర్వో ఆఫీసు ఎదుట వైఎస్‌ జగన్‌ నిరసన (ఫోటోలు)
photo 4

చరణ్-సుకుమార్ కొత్త సినిమా లాంఛనంగా ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో సందడి సందడిగా హాలోవీన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
TDP Yellow Rowdies Attacks On Voters and YSRCP Candidates In Local Body Elections 1
Video_icon

రెచ్చిపోయిన పచ్చ బ్యాచ్ ఇదిగో సాక్ష్యం

TDP Goons Rigging Votes In Chittoor 2
Video_icon

దొంగ.. దొంగ... TDP గూండాలు చిత్తూరులో ఓట్ల రిగ్గింగ్‌
What Happened Exactly In Pulivendula Why Jagan Not Cast His Vote In Pulivendula 3
Video_icon

జగనే ఓటు వేయను అన్నాడంటే.. పులివెందులలో అసలు ఏంజరిగింది!
Pulivendula Is YS Family Strong Place 4
Video_icon

జగన్ ఒక్క సైగ చేసి ఉంటే ఏం జరిగేదో.. అది మీరే ఊహించుకోండి
Hey Ram! Save Democracy Another Dark Chapter In The History Of Democracy Jagan Tweet Viral 5
Video_icon

హే రామ్! మమ్మల్ని కాపాడు జగన్ సంచలన ట్వీట్
Advertisement
 