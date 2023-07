దక్షిణాది లేడీ సూపర్‌ స్టార్‌గా వెలిగిపోతున్న నయనతార తొలిసారిగా బాలీవుడ్‌లో నటించిన చిత్రం జవాన్‌. షారూక్‌ ఖాన్‌ హీరోగా నటించిన ఇందులో నటి దీపికా పదుకోనే, ప్రియమణి, విజయ్‌ సేతుపతి తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. కోలీవుడ్‌ దర్శకుడు అట్లీ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం త్వరలోనే ప్రేక్షకులు ముందుకు రాబోతుంది.

ఈ భారీ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌ టైనర్‌ చిత్రంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా కోలీవుడ్లో చాలా ఆసక్తి నెలకొంది. కారణం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు. నయనతార, విజయ్‌ సేతుపతి, దర్శకుడు అట్లీలే. కాగా ఇందులోని నయనతార ఫొటోతో కూడిన పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. అందులో చేతిలో తుపాకీ, కూలింగ్‌ గ్లాస్‌ ధరించి ఫుల్‌ యాక్షన్‌ మూడ్‌ లో కనిపించారు.

దీనిపై ప్రేక్షకుల రియాక్షన్‌ ను పక్కన పెడితే నయనతార భర్త, దర్శకుడు విఘ్నేష్‌ శివన్‌ ఆమెను యథాతథంగా పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు. ఆ పోస్టర్‌ను తన ట్విట్టర్లో పోస్ట్‌ చేసి నయన్ ని చూస్తుంటే ఆనందంగా.. గర్వంగా ఉందన్నారు. షారూఖ్ ఖాన్ కి అభిమానిగా ఆయన నటించిన మూవీస్ అన్ని చూసిన నయన్.. ఇప్పుడూ షారూఖ్ మూవీలో మెయిన్ రోల్ లో నటించడం గర్వంగా ఉందన్నారు. ‘నువ్వు ఎంతోమంది స్ఫూర్తినిస్తున్నావు.. నిన్ను చూసి నేనొక్కడినే కాదు మన ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎంతో గర్వంగా ఫీల్ అవుతోంది’ అంటూ నయనతారను ఆకాశానికెత్తారు.

ఈ ట్వీట్‌ ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ట్రెండింగ్‌ గా మారింది. కాగా అంతకు ముందు నయనతార పోస్టర్‌ను విడుదల చేసిన సందర్భంగా నటుడు షారుక్‌ ఖాన్‌ తన ట్విటర్‌ లో తుఫాన్‌కు ముందు పిడుగు అని పోస్ట్‌ చేశారు. దీంతో నయనతార అటు బాలీవుడ్‌లోనూ దుమ్ము రేపుతారంటూ ఆమె అభిమానులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Happy & Proud of you thangamey #Nayanthara ❤️❤️

From being a fan of Shahrukh sir & binge watching only his movies ! Like literally only his movies !!!

To

Acting opposite to him in such a big film!

Your journey is jus starting ❤️🫡😇☺️

You are soooo inspiring dear wife… https://t.co/6ZkGJtwrir

— VigneshShivan (@VigneshShivN) July 17, 2023