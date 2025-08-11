 సస్సెన్స్‌... థ్రిల్‌ | gagan babu and ak jampanna new movie update | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సస్సెన్స్‌... థ్రిల్‌

Aug 11 2025 2:09 AM | Updated on Aug 11 2025 2:09 AM

gagan babu and ak jampanna new movie update

లక్ష్మీ కోటేశ్వరరావు, జంపన్న, వివేక్‌ కూచిభొట్ల, కశికా, గగన్, సాహు గారపాటి

గగన్‌ బాబు, కశికా కపూర్‌ హీరో హీరోయిన్లుగా ఏకే జంపన్న దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా రానుంది. తోట లక్ష్మీ కోటేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రారంభోత్సవం ఆదివారం హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నిర్మాత వివేక్‌ కూచిభొట్ల కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేయగా, నిర్మాత సాహు గారపాటి క్లాప్‌ ఇచ్చారు. దర్శకుడు వీరశంకర్‌ గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు.

తోట లక్ష్మీ కోటేశ్వరరావు ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్‌ని జంపన్నకి అందించారు. అనంతరం గగన్‌ బాబు మాట్లాడుతూ– ‘‘నా క్యారెక్టర్‌లో అద్భుతమైన భావోద్వేగాలు ఉన్నాయి. క్లైమాక్స్‌ అద్భుతంగా ఉంటుంది’’ అని తెలిపారు. ‘‘దర్శకుడు ఈ సినిమా కథ చెప్పగానే, గోల్డెన్‌ ప్రోడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌ను ఆరంభించి ఈ సినిమా తీస్తున్నాను. దేశం అంతా మాట్లాడుకునేలా ఈ సినిమా ఉంటుంది’’ అని చెప్పారు లక్ష్మీ కోటేశ్వరరావు. ‘‘ఈ సినిమా కథలో చాలా లేయర్స్‌ ఉన్నాయి’’ అన్నారు జంపన్న. ఈ సినిమాకు సంగీతం: అనూప్‌ రూబెన్స్, కెమెరా: వీకే రామరాజు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా 'వార్ 2' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 10-17)
photo 3

అరుణాచలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 4

అతిలోక సుందరిలా జాన్వీ కపూర్ ర్యాంప్ వాక్.. మనసు దోచేసే అందం (ఫొటోలు)
photo 5

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP MP YS Avinash Reddy Press Meet 1
Video_icon

పులివెందులలో హింస రాజేస్తున్నారు: వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి
YSRCP Leaders Complaint Against Chandrababu Govt 2
Video_icon

టీడీపీ అరాచకాలపై YSRCP నేతలు ఫిర్యాదు
High Security For Pulivendula By-Elections 3
Video_icon

పులివెందులలో ఉప ఎన్నికలకు హై సెక్యూరిటీ
MS Dhoni Avenged by Coach Gautam Gambhir for World Cup Insult! 4
Video_icon

ధోని పై రివేంజ్.. గంభీర్ ది బాస్

BRS MLA Malla Reddy Interesting Comments About His Retirement 5
Video_icon

తూచ్.. నేను అట్లా అనలేదు.. మాట మార్చిన మల్లారెడ్డి
Advertisement
 