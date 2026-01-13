 బిజీ బిజీ | Prabhas full busy with movie shooting | Sakshi
Prabhas full busy with movie shooting

హీరో ప్రభాస్‌ ఫుల్‌ బిజీ బిజీ కాబోతున్నారు. ఆయన హీరోగా నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ అండ్‌ మైథాలజీ సినిమా ‘కల్కి 2898 ఏడీ’. 2024 జూన్‌ 27న విడుదలైన ఈ సినిమా దాదాపు రూ.1000 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్‌ను రాబట్టింది. ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా ‘కల్కి 2’ను ప్రకటించారు మేకర్స్‌. ఈ సినిమా రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ని ఫిబ్రవరి నుంచి ప్రారంభించేలా సన్నాహాలు చేస్తున్నారట నాగ్‌ అశ్విన్‌. ప్రస్తుతం విదేశాల్లో ఉన్నారు ప్రభాస్‌. వచ్చే నెలలో ఆయన ఇండియాకు తిరిగి వచ్చినవెంటనే ‘కల్కి 2898 ఏడీ’ చిత్రీకరణలో పాల్గొంటారు.

ఈ షెడ్యూల్‌లో కమల్‌హాసన్‌ కూడా పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయనే టాక్‌ ఫిల్మ్‌నగర్‌ సర్కిల్స్‌లో వినిపిస్తోంది. ఇక ఈ సినిమాతో పాటుగా ‘ఫౌజి’, ‘స్పిరిట్‌’ చిత్రాలు కూడా చేస్తున్నారు ప్రభాస్‌. ఈ సినిమాల చిత్రీకరణలను ఈ ఏడాదిలోనే పూర్తి చేయాలనుకుంటున్నారట. ఇలా బ్రేక్‌ నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వరుస సినిమాలతో ప్రభాస్‌ ఫుల్‌ బిజీగా ఉంటారని ఊహించవచ్చు. ఈ సంగతి ఇలా ఉంచితే.. ప్రభాస్‌ హీరోగా నటించిన ‘ది రాజాసాబ్‌’ ఈ నెల 9న విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు మూడు రోజుల్లోనే రూ.183 కోట్లు వచ్చాయని చిత్రయూనిట్‌ పేర్కొంది.

