Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో మల్టీస్టారర్‌.. వెంకీతో పాటు ఎవరంటే?

Feb 26 2026 9:38 PM | Updated on Feb 26 2026 9:41 PM

Tollywood director anil ravipudi crazy combo announced

ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్ కొట్టిన డైరెక్టర్‌ అనిల్ రావిపూడి. ఏకంగా మెగాస్టార్‌తోనే మ్యాజిక్‌ క్రియేట్ చేశాడు. మనశంకర వరప్రసాద్‌గారు మూవీతో సూపర్ హిట్‌ తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేశ్ అతిథి పాత్రలో మెరిశారు. ఈ మల్టీస్టారర్ మూవీ 2026 సంక్రాంతి విన్నర్‌గా నిలిచింది.

అయితే ఈ సినిమా హిట్ తర్వాత అనిల్ రావిపూడి తన నెక్ట్స్‌ సినిమాను కూడా ప్రకటించారు. మరోసారి టాలీవుడ్ హీరో విక్టరీ వెంకటేశ్‌తో జతకట్టనున్నారు. గతేడాది సంక్రాంతికి వస్తున్నాం మూవీతో భారీ హిట్‌ కొట్టి వీరిద్దరు మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. తాజాగా ఈ విషయాన్ని డైరెక్టర్ అనిల్ ట్వీట్ చేశారు. 

మొదటి "వందకోట్ల బొమ్మ" కొట్టిన హీరో.. వెంకీమామతో.. "మొదటిసారి బొమ్మ" తీసే అవకాశం ఇచ్చిన హీరో నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్‌తో కలిసి..2027 మొదటి పండగకి మీ ముందుకు వస్తున్నాం అంటూ అభిమానులకు సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ క్రేజీ కాంబో మల్టీస్టారర్ మూవీ కోసం వెంకీమామ ఫ్యాన్స్‌ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.
 

 

