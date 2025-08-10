 ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు) | Tollywood Actresses At Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 2025 Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)

Aug 10 2025 10:49 AM | Updated on Aug 10 2025 11:19 AM

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 20251
1/15

ఫిలింఫేర్‌ గ్లామర్‌ & స్టైల్‌ అవార్డ్‌ 2025 హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది.

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 20252
2/15

భాగ్యశ్రీ బోర్సే - Bhagyashri Borse

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 20253
3/15

భాగ్యశ్రీ బోర్సే - Bhagyashri Borse

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 20254
4/15

ప్రగ్యా జైస్వాల్ - Pragya Jaiswal

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 20255
5/15

ప్రగ్యా జైస్వాల్ - Pragya Jaiswal

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 20256
6/15

రాశి ఖన్నా - Raashii Khanna

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 20257
7/15

రాశి ఖన్నా - Raashii Khanna

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 20258
8/15

సిమ్రాన్‌ చౌదరి - Simran Choudhary

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 20259
9/15

సిమ్రాన్‌ చౌదరి - Simran Choudhary

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 202510
10/15

శ్రుతికా - Shrutika

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 202511
11/15

శ్రుతికా - Shrutika

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 202512
12/15

మాళవిక మోహన్ - Malavika Mohanan

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 202513
13/15

మాళవిక మోహన్ - Malavika Mohanan

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 202514
14/15

యాంకర్ వింధ్య విశాఖ - Anchor Vindhya Vishaka

Eugenix Filmfare Glamour & Style Awards South 202515
15/15

యాంకర్ వింధ్య విశాఖ - Anchor Vindhya Vishaka

# Tag
Filmfare Awards Film Fare Awards Malavika Mohanan Bhagyashri Borse Raashi Khanna Tollywood Actress Gallery Web Cinema Photos
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 2

సూర్య సేతుపతి ‘ఫీనిక్స్‌’ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్‌ ఫంక్షన్‌లో టాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 4

అనుపమ పరమేశ్వరన్ ‘పరదా’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

అర్ధరాత్రి దంచికొట్టిన జడివాన.. వణికిన హైదరాబాద్‌ నగరం(ఫొటోలు)

Video

View all
Kakani Poojitha Reddy Fires On Chandrababu 1
Video_icon

జగనన్నకు మేము తోడుగా ఉండి.. ఆడబిడ్డలు అడ్డం తిరిగితే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాం
Chiranjeevi Birthday Wishes To Mahesh Babu 2
Video_icon

మహేష్ నువ్వు తెలుగు సినిమా కే : చిరు

MP Meda Raghunath Reddy Strong Counter To Chandrababu 3
Video_icon

ఒంటిమిట్ట YSRCP కంచుకోట.. ఇక్కడ గెలవడం బాబు తరం కాదు
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 09 August 2025 4
Video_icon

Ding Dong 2.O: తండ్రీ కొడుకులు ఇద్దరూ ఇద్దరే!
TDP Goons Attack On YSRCP Leaders 5
Video_icon

గెలవలేమని తెలిసినా.. జగన్ అడ్డాలో బాబు రౌడీయిజం
Advertisement