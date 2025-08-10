 అరుణాచలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు) | Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos | Sakshi
అరుణాచలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Aug 10 2025 4:19 PM | Updated on Aug 10 2025 4:19 PM

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos1
1/13

టాలీవుడ్ నటి సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత అరుణాచలం ఆలయాన్ని సందర్శించారు.

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos2
2/13

ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos3
3/13

దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos4
4/13

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos5
5/13

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos6
6/13

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos7
7/13

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos8
8/13

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos9
9/13

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos10
10/13

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos11
11/13

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos12
12/13

Surekha Vani With Daughter Supritha Visits Arunachalam Temple Photos13
13/13

# Tag
Surekha Vani daughter Supritha visits arunachalam temple Photos


