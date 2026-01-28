 ఓ యువకుడి ప్రేమకథా చిత్రం.. ఆసక్తిగా ట్రైలర్ | Vamsi Tummala and Sandhya Vasishta Sri Chidambaram Garu Movie Trailer | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sri Chidambaram Garu Movie Trailer: ఓ యువకుడి ప్రేమకథా చిత్రం.. ఆసక్తిగా ట్రైలర్

Jan 28 2026 6:27 PM | Updated on Jan 28 2026 6:27 PM

Vamsi Tummala and Sandhya Vasishta Sri Chidambaram Garu Movie Trailer

వంశీ తుమ్మల, సంధ్యా వశిష్ఠ జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం శ్రీ చిదంబరం గారు. ఈ సినిమాకు వినయ్‌రత్నం దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీకి చింతా వినీషారెడ్డి, చింతా గోపాలకృష్ణారెడ్డి నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.  పెద్ది దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సనా చేతుల మీదుగా  ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.

తాజా రిలీజైన ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఓ మధ్య తరగతి యువకుడి జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఊరు వదిలి విదేశాలకు వెళ్లాలనుకున్న యువకుడికి ఓ యువతి పరిచయం కావడంతో ఏం చేశాడనే ఆసక్తికర కథనంతో ఈ మూవీ తీర్చిదిద్దినట్లు ట్రైలర్ చూస్తుంటే అర్థమవుతోంది. 'తల దించుకుని నడిచి నడిచి మెడ లాగేస్తోందమ్మా.. ఇప్పుడన్నా నన్ను తలెత్తుకొనీయమ్మా' అనే డైలాగ్‌ ఎమోషనల్‌ వింటే ఎమోషనల్‌గా స్టోరీగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 6న  ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ శ్రుతిహాసన్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రియాంక చోప్రా జనవరి జ్ఞాపకాలు.. కూతురు, భర్తతో చిల్ మోడ్ (ఫొటోలు)
photo 3

#AjitPawarPlaneCrash : బారామతి ఘోర విమాన ప్రమాద దృశ్యాలు

photo 4

పవార్‌ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. అజిత్‌ పవార్‌ ఈ చిత్రాలు చూశారా?
photo 5

విశాఖలో క్రికెట్ సందడి..భారత్, కివీస్ నాలుగో టి20 (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Slams Chandrababu Govt Over Conducting illegal Sankranti Fest Events 1
Video_icon

ఎన్నడూ లేనట్టుగా బహిరంగంగానే.. సంక్రాంతి సంబరాలుపై జగన్ రియాక్షన్
MLA Arava Sridhar Victim Reveals SHOCKING Evidence in Front of Media 2
Video_icon

ఆ ఒక్క మెసేజ్ నా జీవితాన్నే నాశనం చేసింది!
YS Jagan Comments on TDP Manifesto 3
Video_icon

YS Jagan: కూటమి మేనిఫెస్టో అట్టర్ ఫ్లాప్

Huge Road Accident In Medipalli 4
Video_icon

Medipalli : అతివేగానికి మరో ఇద్దరు యువకులు బలి
Janasena MLA Arava Sridhar Victim Advocate SHOCKING Comments 5
Video_icon

నేనే అడ్వకేట్... ఎలా తప్పించుకుంటాడో చూస్తా
Advertisement
 