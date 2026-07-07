 ఇలాంటి సినిమాలు ఆడితేనే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ గర్వపడుతుంది | Vamsi Nandipati Made Interesting Comments About Ameer Log Movie At Teaser Release Event, Deets Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇలాంటి సినిమాలు ఆడితేనే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ గర్వపడుతుంది

Jul 7 2026 10:02 AM | Updated on Jul 7 2026 11:00 AM

Vamsi Nandipati Talk About Ameer Log Movie At Teaser Release Event

 - వంశీ నందిపాటి

‘అమీర్‌ లోగ్‌’ సినిమాలో మధ్య తరగతి జీవితాలను చూపించారు. ఇలాంటి సినిమాలు ఆడితేనే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ గర్వపడుతుంది’’ అని నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ వంశీ నందిపాటి చెప్పారు. ఎంసీ హరి, మనోజ్, శశిధర్‌ హీరోలుగా నటించిన సినిమా ‘అమీర్‌ లోగ్‌’. రమణా రెడ్డి సోమ దర్శకత్వంలో మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించారు. 

ఈ చిత్రాన్ని హీరో రానాకి చెందిన స్పిరిట్‌ మీడియా త్వరలోనే రిలీజ్‌ చేయనుంది. ఈ మూవీ టీజర్‌ని వంశీ నందిపాటి రిలీజ్‌ చేశారు. ‘‘మా సినిమా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది’’ అని చెప్పారు రమణా రెడ్డి. ‘‘టీజర్‌లాగానే సినిమా కూడా ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుంది’’ అని తెలిపారు మనోజ్‌. ఈ కార్యక్రమంలో నటీనటులు వేద జలంధర్, విశ్వేందర్‌ రెడ్డి, మనోహర్‌ రెడ్డి, సంగీత దర్శకుడు స్మరణ్‌ సాయి, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ సందీప్, ‘కామ్రేడ్‌ కళ్యాణ్‌’ సినిమా నిర్మాత వెంకట కృష్ణ మాట్లాడారు. 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గద్వాల్ చీరలో అక్కినేని కోడలు శోభిత (ఫొటోలు)
photo 2

భార్యతో కలిసి హీరో నాగశౌర్య జపాన్ టూర్ (ఫొటోలు)
photo 3

సందడిగా నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా పెళ్లి(ఫొటోలు)
photo 4

సంయుక్త నీ అందం వేరే! (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుపతిలో ఘనంగా 'లెనిన్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Most Powerful Intelligence Agency Mossad spy agency explained 1
Video_icon

ప్రపంచాన్ని షాక్‌కు గురిచేసిన ఆపరేషన్!
FSSAI Exposed Heritage Scam 2
Video_icon

బయటపడ హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లీలలు బట్టబయలు!
Advocate Rajini Straight Questions To Pawan Kalyan 3
Video_icon

సుగాలి ప్రీతి తల్లి ప్రశ్నలకు ఫస్ట్ ఆన్సర్! పవన్ ను కడిగిపారేసిన రజనీ
NTR Trivikram God Of War Movie Update 4
Video_icon

కాంట్రవర్సీలో NTR,త్రివిక్రమ్ సినిమా
India 3rd T20 Against England at Trent Bridge 5
Video_icon

భారత్ కు సవాల్ బుడ్డాడు గెలిపిస్తాడా!
Advertisement
 