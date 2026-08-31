 'ఇది మనందరి కథ'.. ఆసక్తిగా శ్రీ విష్ణు కొత్త సినిమా గ్లింప్స్ | Sree Vishnu Latest Movie Glipmse Out NOw | Sakshi
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Sree Vishnu: 'ఇది మనందరి కథ'.. శ్రీ విష్ణు కొత్త సినిమా గ్లింప్స్ చూశారా?

Aug 31 2026 4:28 PM | Updated on Aug 31 2026 4:49 PM

Sree Vishnu Latest Movie Glipmse Out NOw

టాలీవుడ్ హీరో శ్రీవిష్ణు మరో మూవీకి రెడీ అయిపోయారు. గతేడాది సింగిల్ మూవీతో అలరించిన హీరో.. ఈ ఏడాది సరికొత్త ప్రేమకథను ప్రకటించారు. ఇది మన అందరి కథ అంటూ మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

ఈ గ్లింప్స్ చూస్తుంటే ఓ సగటు యువకుడి కథగా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. చదువు, ఉద్యోగం, పెళ్లి కాన్సెప్ట్‌తో ఈ మూవీని రూపొందిస్తున్నట్లు గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఈ సినిమాకు సన్నీ సంజయ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌లో సూర్యదేవర హారిక నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి చందు, రవి సంగీతమందించనున్నారు.

 

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