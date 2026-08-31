 కిరణ్ అబ్బవరం మరో మూవీ.. ఆసక్తిగా టైటిల్ | Kiran Abbavaram Production Movie HATAH Title Glimpse Released, New Psychological Thriller Announced, Watch Video Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Title Glimpse: 'ఈ పిల్లి బతికి ఉందా?'.. ఆసక్తిగా టైటిల్

Aug 31 2026 2:34 PM | Updated on Aug 31 2026 2:50 PM

Kiran Abbavaram Production Movie title Glimpse released

టాలీవుడ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇటీవలే చెన్నై లవ్ స్టోరీతో హిట్ అందుకున్న మన హీరో.. మరో మూవీని ప్రకటించారు. ఆయన నిర్మాతగా తాజాగా ఓ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ చిత్రాన్ని ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ టైటిల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

ఈ చిత్రానికి హతః అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. టైటిల్‌తోనే ఆడియన్స్‌లో మరింత ఆసక్తి పెంచేశారు. 'ఈ పిల్లి బతికి ఉందా.. లేక చనిపోయిందా' అనే క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ సినిమాకు అనుశ్ గోరఖ్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. త్వరలోనే టీజర్‌ కూడా రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. అటు హీరోగా రాణిస్తూనే.. నిర్మాతగానూ కిరణ్ ‍అబ్బవరం దూసుకెళ్తున్నారు. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రోమాంచకం హీరోయిన్ అనంతిక గ్లామరస్ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 2

అమెరికా ట్రిప్‌లో బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే చిల్.. ఫోటోలు

photo 3

'ఇరుముడి'లో చీరతో.. ఇప్పుడేమో స్టైలిష్‌గా (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లి పీటలెక్కనున్న కొత్త జంట (ఫొటోలు)
photo 5

చెల్లితో కలిసి ప్రకృతి ఒడిలో 'ప్రేమమ్' హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Shocking Facts In Murder Case Of Sai Teja 1
Video_icon

AP: దారుణంగా పెరిగిపోతున్న హత్యలు నెల్లూరులో ఏం జరిగిందంటే..
Raghu Master Vs Sumalata Tollywood Updates 2
Video_icon

సంచలనం రేపుతున్న డ్యాన్సర్స్ యూనియన్ వివాదం
SBI Files Case Over Settlement of Anil Ambani Group Loans 3
Video_icon

అంబానీపై SBI కేసు.. అసలు కారణం ఇదే!
Kavita Emotional Video 4
Video_icon

నేను తప్పు చేయలేదు కన్నీరు పెట్టుకున్న కవిత.. ఎందుకంటే..!
BJP Leaders Attack On Komatireddy Venkat Reddy Camp Office 5
Video_icon

కోడిగుడ్లు, టమాటాలతో కోమటిరెడ్డి కార్యాలయంపై దాడి
Advertisement
 