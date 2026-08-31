 వేరేలా కష్టపడొచ్చుగా.. హిజ్రాల తీరుపై బిగ్‌బాస్ అరియానా | Bigg Boss Ariyana Reacts Hijras Issue Housewarming Ceremony | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss Ariyana: అప్పులోళ్లలా వచ్చి ఎగబడతారు.. కష్టపడ్డొచ్చుగా

Aug 31 2026 1:05 PM | Updated on Aug 31 2026 1:09 PM

Bigg Boss Ariyana Reacts Hijras Issue Housewarming Ceremony

గ్రామాల్లో తక్కువగానీ నగరాల్లో అయితే కొత్తగా ఇంటి గృహప్రవేశం చేస్తున్నా షాపు ఓపెనింగ్ చేస్తున్నా సరే గుంపుగా కొందరు హిజ్రాలు వచ్చి డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తుంటారు. ఒకవేళ ఇవ్వం అని అంటే నానా రచ్చ చేస్తారు. అందుకే వీళ్లకు భయపడి చాలామంది అడిగినంత డబ్బులు ఇచ్చేస్తుంటారు. రీసెంట్ టైంలో తనకు ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైందని బిగ్‌బాస్ తెలుగు ఫేమ్ అరియానా గ్లోరీ చెప్పుకొచ్చింది. ఈ మేరకు ఇన్ స్టాలో ఓ వీడియో పోస్ట్ చేసింది.

'నాకు నిజంగా తెలీదు ఇది ఎలా వెళ్తుందోనని. నా మనసులో ఉన్నది ఓసారి మీతో పెంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. సరిగానే మాట్లాడుతున్నానో లేదా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నానో తెలీదు కానీ ఇది నా మనసులో ఉంది. మనం చాలా కష్టపడి ఇల్లు కట్టుకుంటాం లేదంటే బిజినెస్ కోసం ఏదైనా షాప్ ఓపెన్ చేస్తాం. రూపాయి రూపాయి డబ్బు కూడబెట్టి గృహప్రవేశం వరకు వెళ్తాం. ఇంట్లో పూజ జరుగుతుందన్నప్పుడు.. అంతెందుకు మా ఇంటి గృహప్రవేశం టైంలోనూ ఇది జరిగింది. అప్పటికే డబ్బులన్నీ సెట్ చేసుకుని కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. సడన్‌గా వస్తారు. బయట నంబర్ రాస్తాం. డబ్బులివ్వాలి అని అంటారు. లేదంటే మా వాళ్లు వస్తారు మాకు కమీషన్ మిగలదు అంటారు. మనం కష్టపడి ఇల్లు కట్టుకున్నాం. పూజ చేసుకున్నాం. అలాంటప్పుడు వాళ్లొచ్చి ఇంత డబ్బులు అంత డబ్బులు అని డిమాండ్ చేస్తుంటారు. ఆ టైంలో నిజంగా రూ.3 వేలైనా, రూ.10 వేలైనా సరిపోవు. రూ.25 వేలు అంటారు. రూ.50 వేలు అంటారు. రూ.లక్ష 16 వేలని అంటారు. ఇదంతా మనసుకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది'

'మంచి రోజు. మనం కష్టపడి మరీ కట్టుకున్నాం. ఈ రోజు కోసమే మనం ఇంతలా కష్టపడింది అన్నప్పుడు సడన్‌గా పూజ అవుతున్నా సరే పట్టించుకోకుండా ఓ అప్పులోళ్లలా వచ్చి ఎగబడతారు. అసలు ఎగబడి ఇచ్చే ఆశీర్వాదం ఏంటని నాకు అర్థం కాలేదు. నంబర్ రాస్తే వేరే వాళ్లు రారు. ఇప్పుడు ఇవ్వకపోతే మిగతావాళ్లు వస్తారు. మాకు కమీషన్ మిగలదు అనడం ఏంటి? వేరేలా కూడా కష్టపడొచ్చు కదా! సంపాదించుకోవచ్చు కదా అనేది నా ఫీలింగ్. పూజ జరుగుతుంటే బ్యాడ్ వైబ్స్ ఇవ్వడం ఎందుకు? ఇదంతా ఎవరికీ హర్ట్ చేయాలని కాదు. నేను ఫీలైనది చెబుతున్నాను' అని అరియానా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రోమాంచకం హీరోయిన్ అనంతిక గ్లామరస్ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 2

అమెరికా ట్రిప్‌లో బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే చిల్.. ఫోటోలు

photo 3

'ఇరుముడి'లో చీరతో.. ఇప్పుడేమో స్టైలిష్‌గా (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లి పీటలెక్కనున్న కొత్త జంట (ఫొటోలు)
photo 5

చెల్లితో కలిసి ప్రకృతి ఒడిలో 'ప్రేమమ్' హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Shocking Facts In Murder Case Of Sai Teja 1
Video_icon

AP: దారుణంగా పెరిగిపోతున్న హత్యలు నెల్లూరులో ఏం జరిగిందంటే..
Raghu Master Vs Sumalata Tollywood Updates 2
Video_icon

సంచలనం రేపుతున్న డ్యాన్సర్స్ యూనియన్ వివాదం
SBI Files Case Over Settlement of Anil Ambani Group Loans 3
Video_icon

అంబానీపై SBI కేసు.. అసలు కారణం ఇదే!
Kavita Emotional Video 4
Video_icon

నేను తప్పు చేయలేదు కన్నీరు పెట్టుకున్న కవిత.. ఎందుకంటే..!
BJP Leaders Attack On Komatireddy Venkat Reddy Camp Office 5
Video_icon

కోడిగుడ్లు, టమాటాలతో కోమటిరెడ్డి కార్యాలయంపై దాడి
Advertisement
 