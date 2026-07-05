ఇప్పుడంతా పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తోంది. అలానే పలువురు సెలబ్రిటీలు శుభవార్తలు కూడా చెప్పేస్తున్నారు. కొన్నిరోజుల క్రితమే దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ మరోసారి తండ్రి కాబోతున్నట్లు ప్రకటించాడు. ఇప్పుడు 'ప్రేమలు' కమెడియన్ కూడా ఇలాంటి గుడ్ న్యూస్ చెప్పేశాడు. తన భార్య ప్రస్తుతం ప్రెగ్నెన్సీతో ఉందని పోస్ట్ పెట్టాడు.
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స్వతహాగా ఎడిటర్ అయిన సంగీత్ ప్రతాప్.. 2019 నుంచి మలయాళ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాడు. అయితే 2022లో వచ్చిన 'హృదయం' మూవీలో చిన్న పాత్రలో నటించాడు. అయితే తెలుగులోను డబ్బింగ్ అయిన 'ప్రేమలు' చిత్రం సంగీత్ కెరీర్ మలుపు తిప్పింది. ఇందులో అమూల్ డేవిస్ అనే పాత్రలో తెగ నవ్వించాడు. అలా నటుడిగా స్థిరపడిపోయాడు.
2023 నవంబరులో ఆన్సీని పెళ్లి చేసుకున్న సంగీత్ ప్రతాప్.. ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీ, కెరీర్ పరంగా బిజీగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు తాను తండ్రి కాబోతున్న సంగతి ఇన్ స్టాలో వీడియో పోస్ట్ చేసి ప్రకటించాడు. దీంతో మమిత బైజు, నస్లేన్ తదితరులు ఇతడికి శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.
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