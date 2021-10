సమంత-నాగ చైతన్య విడిపోయినప్పటి నుంచి రకరకాల వార్తలు సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వారికి సంబంధించిన ప్రతి విషయం ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఇక నాగ చైతన్యతో విడిపోయిన అనంతరం సమంత ఏం చేయనుంది, ఆ తర్వాత తన నిర్ణయం ఏంటని ప్రతి ఒక్కరు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సామ్‌ బాలీవుడ్‌పై ఫోకస్‌ పెట్టిందని, అక్కడ వరుస ప్రాజెక్ట్స్‌కు సంతకం చేయబోతుందంటూ జోరుగా ప్రచారం జరిగింది.

అంతేగాక దసరా పండగ రోజున సమంత ఫ్యాన్స్‌కు ఓ గుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పబోతుందంటూ కొద్ది రోజులుగా వార్తలు కూడా వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అదేంటా! అని అందరిలో సెస్పెన్స్‌ మొదలైంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఆమె నెక్ట్‌ మూవీకి సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చింది. ఇటీవల శాకుంతం మూవీలో నటించిన సామ్‌ తన తదుపరి చిత్రం డ్రీమ్‌ వారియర్‌ పిక్చర్స్‌తో చేయబోతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన తాజాగా వెలువడింది.

కొత్త డైరెక్టర్‌ శాంతరూబన్‌ జ్ఞానశేఖరన్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కబోయే ఈ చిత్రాన్ని ప్రొడక్షన్‌ నెం.30 అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌తో ఓ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.ఇందులో సమంత విచారంగా కనిపిస్తుండగా, ఓ విభిన్నమైన ప్రేమకథ చిత్రంగా ఈ మూవీ రూపొందనుందని తెలుస్తోంది. ఎస్‌ఆర్‌ ప్రకాశ్‌ బాబు, ఎస్‌ఆర్‌ ప్రభులు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నఈ మూవీ తెలుగు, తమిళంలో ఒకేసారి తెరకెక్కనుంది. ఇక ఈ మూవీలోని హీరోతో పాటు మిగిలిన తారాగణాన్ని కూడా త్వరలోనే ప్రకటించి, వీలైనంత త్వరలోనే మూవీ సెట్స్‌పైకి తీసుకొచ్చేందుకు దర్శక-నిర్మాతలు ప్లాన్‌ చేస్తున్నారని సమాచారం.

Happy to have @Samanthaprabhu2 onboard for our next Bilingual film!! #Production#30 #Tamil #Telugu @DreamWarriorpic written & directed by @Shantharuban87 pic.twitter.com/x4OwEI9HPL

— SR Prabhu (@prabhu_sr) October 15, 2021