అఖిల్ అక్కినేని, పూజా హెగ్డే జంటగా ‘బొమ్మరిల్లు’ భాస్కర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మోస్ట్‌ ఎలిజిబుల్‌ బ్యాచిలర్‌’. అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో వాసూ వర్మతో కలిసి బన్నీ వాసు నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ రోజు ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చింది. ఈ మూవీ నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్‌లుక్‌, టీజర్‌, ట్రైలర్లకు కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్‌ రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. అఖిల్‌ నటించిన మొదటి 3 చిత్రాలు అంతగా గుర్తింపు రాకపోవడంతో చాలా గ్యాప్‌ తర్వాత వస్తున్న చిత్రమిది. ఈ మూవీతో ఎలాగైనా ఓ బ్లాకబస్టర్‌ హిట్‌ను తన ఖాతాలను వేసుకోవాలని అఖిల్‌ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాడు.

దసరా సందర్భంగా ప్రేక్షకులకు మంచి ఫ్యామిలీ అండ్‌ రొమాంటిక్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ వినోదం పంచేందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం ఏ మేరకు వారిని ఆకట్టుకుంటుందో మరి కొద్ది సేపట్లో తెలుస్తుంది. అయితే ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో ఈ సినిమా ప్రీవ్యూస్ పడడంతో ఈ సినిమాను చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాలను తెలుపుతున్నారు.. అసలు కథేంటీ.. కథనం ఎలా ఉంది.. ఏ మేరకు తెలుగు వారిని ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంటోంది.. మొదలగు అంశాలను ట్విటర్‌లో చర్చిస్తున్నారు.. అవేంటో చూద్దాం.

ఫస్ట్‌ హాఫ్‌ డీసెంట్‌గా ఉందని, చాలా బాగుదంటూ నెటిజన్లు తమ రివ్యూ ఇస్తున్నారు. ఇక బొమ్మ బ్లాక్‌ బస్టర్‌. అఖిల్‌ ఖాతాలో బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ ఖాయం అంటూ నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇక పూజ, గోపి సుందర్‌ మ్యూజిక్‌ ఈ మూవీకి ప్లస్‌ అని కూడా చెప్పోచ్చు అంటున్నారు. చివరగా నెటిజన్ల ట్విటర్‌ రివ్యూ చూస్తుంటే ఎవరు ఏమన్న మోస్ట్‌ ఎలిజిబుల్‌ బ్యాచిలర్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌ టాక్‌ తెచ్చుకొనుందని తెలుస్తోంది.

Ultra Lite second half. Music, Pooja papa plus. Bommarillu, Orange laga try chesi inko Mr. Majnu ichadu bhasker sir. #MostEligibleBachelor

అల్ట్రాలైట్‌ సెకండ్‌ హాఫ్‌, మ్యూజిక్‌, పూజ పాప ప్లస్‌, బొమ్మరిల్లు ఆరెంజ్‌లా ప్రయత్నించి మరో మిస్టర్‌ మజ్ను ఇచ్చాడు భాస్కర్‌ సర్‌

Positive reports from my friends every where 👏👏👏👏👏 #MostEligibleBachelor

Superb 1st half 👌

Looks like 2nd half is going to be serious but let’s see #MostEligibleBachelor https://t.co/2mIAxELHQG

