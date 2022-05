Samantha Reacts To Christian Bale Gorr Look In Thor Love And Thunder: స్టార్‌ హీరోయిన్‌ సమంత ఓ పక్క చేతినిండా సినిమాలతో బిజీగా ఉంటోంది. మరోపక్క సోషల్‌ మీడియాలోనూ ఫుల్‌ యా​క్టివ్‌గా ఉంటుంది. తనకు సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌ని షేర్‌ చేస్తూ మోటివేషనల్‌ కొటేషన్స్‌ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. తాజాగా సామ్‌ పెట్టిన స్టోరీ ఆసక్తి కలిగించింది. మార్వెల్‌ సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్‌ నుంచి 'థోర్' సిరీస్‌ నాలుగో మూవీ 'థోర్‌: లవ్‌ అండ్‌ థండర్‌' సినిమా వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తైకా వైటిటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం జూలై 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు.

ఈ ట్రైలర్‌ చూసిన సామ్‌ తన ఇన్‌స్టా గ్రామ్‌ స్టోరీలో 'డెడ్‌' అని రాస్తూ ఫైర్ ఎమోజీస్‌ను పెట్టి థోర్‌ సినిమా పోస్టర్‌ను షేర్‌ చేసింది. అయితే తర్వాత కొద్దిసేపటికి సామ్‌ స్టోరీలో ఆ పోస్టర్‌ కనిపించట్లేదు. దానికి బదులు 'థోర్‌: లవ్‌ అండ్‌ థండర్‌'లో సూపర్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్న క్రిస్టియన్‌ బాలే లుక్‌ను షేర్‌ చేస్తూ 'ది గాడ్‌ ఆఫ్‌ యాక్టింగ్‌' అని రాసింది. ఈ పోస్ట్‌లు చూస్తుంటే సమంత కూడా ఈ సూపర్‌ హీరో సినిమాలకు విపరీతమైన అభిమానిగా తెలుస్తోంది.

అయితే ఇందులో విలన్‌గా నటిస్తున్న క్రిస్టియన్‌ బాలే 'ది ​డార్క్‌ నైట్‌', 'ది డార్క్ నైట్‌ రైజెస్‌' చిత్రాల్లో బ్యాట్‌ మ్యాన్‌గా అదరగొట్టాడు. ప్రస్తుతం థోర్‌లో బాలే విలన్‌గా చేయడం, నటాలియా పోర్ట్‌మన్‌ లేడీ థోర్‌గా మారడంతో మూవీపై అంచనాలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఇక ఈ మూవీ గురించి డైరెక్టర్‌ తైకా వైటిటి 'నేను చేసిన అత్యంత క్రేజీ థింగ్‌' అని చెప్పుకొచ్చాడు.